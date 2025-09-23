لمنعه من تعاطى المخدرات.. أب يقيد نجله بجنزير حديدى

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم بثه بأحد المواقع الإخبارية يظهر خلاله قيام أحد الأشخاص بتقييد نجله بسلسلة حديدية لمنعه من تعاطى المواد المخدرة بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر بالجيزة.

وبالفحص تم تحديد وضبط الشخصين الظاهرين بمقطع الفيديو (أحد الأشخاص"له معلومات جنائية" ، نجله "مقيد بجنزير حديدى بقدمه" – مقيمان بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر) .

وبمواجهة الأب أقر بقيامه بتقييد نجله لكونه من متعاطى المواد المخدرة وسبق إيداعه بإحدى مصحات علاج الإدمان ، وعقب خروجه عاد لتعاطى المواد المخدرة ، فقام بتقييده لمنعه من الخروج من مسكنه.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.