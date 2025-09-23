بالأبيض الجرئ.. سيرين عبد النور تثير الجدل بإطلالتها فى حفل الفضائيات العربية

أعربت النجمة سيرين عبد النور، عن سعادتها بتكريمها في مصر خلال مهرجان الفضائيات العربية بدورته الـ 16 التي أقيمت أمس الإثنين، في أحد الفنادق الكبري.

وتألقت سيرين عبد النور، فى الصور باطلالة ملفتة مرتدية فستانا باللون الابيض مكشوف الاكتاف.

كما اختارت ، أن تترك بشرتها على طبيعتها و وضعت بعض مساحيق المكياج بالالوان الهادئة وقامت بترك شعرها الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة الكيرلي الجذابة التي تتناسب مع ظهورها.

وتتميز سيرين عبد النور بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.



