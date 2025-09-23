في عالم الإنترنت المفتوح، صار كل شيء متاحا بضغطة زر واحدة، تمارين رياضية، تحديات، تجارب، وألعاب، لكن ما لا يدركه كثيرون، خصوصًا الأطفال، أن بعض هذه المحتويات قد تحمل خطرا حقيقيا على الحياة.

تمرين Neck Harness سبب وفاة الطفل

واحدة من هذه المحتويات هو ما يُعرف بتمرين Neck Harness، تمرين لتقوية عضلات الرقبة، منتشر على منصات مثل يوتيوب وتيك توك، وغالبًا ما يتم عرضه دون تنبيه لمخاطره أو اشتراط استخدام أدوات آمنة وتحت إشراف متخصص.

تمرينة قاتلة على يوتيوب.. صرخة أخ فقد شقيقه بسبب لعبة خطيرة

للأسف، وقع ضحية هذا التمرين طفل صغير ،ولم يكن الأمر مجرد إصابة، بل فقدان حياة.

في هذا المقال، ننقل لكم كلمات الأخ الطفل، التي قررت مشاركة القصة رغم ألمها، أملاً في إنقاذ أرواح أخرى قبل فوات الأوان.

القصة الكاملة كما روتها الأخت

قال: أخويا الصغير شاف فيديو على يوتيوب لتمرين اسمه "Neck Harness"، وبدأ يحاول يقلده باستخدام طرحة ربطها حوالين رقبته، ماكنّاش نعرف إن الحركة دي ممكن تقتل، كنا فاكرينها مجرد لعبة، مجرد فضول طفل، لكن اللي حصل غير حياتنا إلى الأبد.

في لحظة واحدة، فقدت أخويا، فقدنا ضحكته، صوته، وجوده في البيت، مفيش حد مستعد يشوف طفل بيودع الدنيا وهو لسه مش فاهم هو بيعمل إيه، وكل ده عشان فيديو ماكانش المفروض يتشاف من غير رقابة.

أنا مش بكتب علشان أوجع حد، لكن علشان أنبّه: الولاد بيتفرجوا على كل حاجة، وبيقلدوا من غير ما يفهموا، إحنا كأهالي وإخوات لازم نكون أقرب، نراقب أكتر، ونفهمهم إن مش كل اللي بيتشاف يتعمل.

الحمد لله على كل حال، وربنا يرحمه ويجعل مثواه الجنة، لكن قلبي موجوع، ويمكن الوجع ده يكون سبب إن حد تاني يتنقذ.

الرسالة التي يجب أن تصل للجميع بعد وفاة الطفل