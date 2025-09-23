قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سلامتك تهمنا.. النقل تطلق حملة لمحاربة السلوكيات السلبية في المواصلات والطرق
أبو الدهب: محمد شريف لم يستطع تعويض رحيل "وسام"..والأهلي يحتاج لهذا الأمر
الرئيس السيسي يستقبل رئيس جمهورية رواندا.. اليوم
عيد أبو الحمد: صبري عبد المنعم صديق عمري و سبب دخولي التمثيل (خاص )
دعاء أول أيام شهر ربيع الآخر.. استفتح شهرك بدعوة البركة والرزق
أبو الدهب: إدارة الأهلي أخطأت بالتعاقد مع "ريبيرو"
البيان المشترك لرئاسة مؤتمر حل الدولتين يدعو إلى وقف دائم لإطلاق النار بقطاع غزة
البلطجة بالكلاب.. متى تتحول إلى جريمة تصل عقوبتها إلى 5 سنوات حبس؟
من المنزل.. طريقة استخراج البطاقة الشخصية لكبار السن 2025
تفاعل غير مسبوق.. قراران للرئيس السيسي يحدثان موجة إشادة واسعة
ساعة تتحسر عليها يوم القيامة.. اغتنمها فورا بهذه الطاعة
مرأة ومنوعات

طاقة ومناعة وعضلات.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول موز باللبن؟

ريهام قدري

الموز باللبن من المشروبات الشائعة والمحببة، ويُعتبر وجبة خفيفة متكاملة، وله تأثيرات متعددة على الجسم. عند تناوله يحدث الآتي:
 

 فوائد تناول الموز باللبن


تعزيز الطاقة: يحتوي الموز على كربوهيدرات سهلة الهضم (الجلوكوز والفركتوز) مع البوتاسيوم، ومع البروتين الموجود في اللبن يصبح المشروب مصدرًا سريعًا ومفيدًا للطاقة.


بناء العضلات: اللبن غني بالبروتين والكالسيوم، والموز يحتوي على مغنيسيوم وبوتاسيوم، وهذا الخليط يساعد في تعافي وبناء العضلات، خاصة بعد التمارين.


تحسين الهضم: الموز به ألياف طبيعية تساعد على تنظيم حركة الأمعاء، واللبن (خاصة إذا كان زبادي أو لبن رائب) يحتوي على بكتيريا نافعة للهضم.


دعم صحة القلب: البوتاسيوم في الموز والكالسيوم في اللبن يعملان على تنظيم ضغط الدم وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.
تقوية المناعة: اللبن مصدر ممتاز لفيتامين B12 والبروتين، والموز يمد الجسم بفيتامين C وبعض مضادات الأكسدة.


تحسين المزاج: الموز غني بالتربتوفان، وهو حمض أميني يساعد الجسم على إنتاج السيروتونين (هرمون السعادة).
 

 الآثار السلبية المحتملة عند الإفراط:
 

قد يسبب زيادة في الوزن إذا تم تناوله بكثرة بسبب السعرات العالية.

في بعض الحالات قد يؤدي إلى انتفاخ أو غازات خاصة لمن يعانون من عدم تحمل اللاكتوز.

غير مناسب لمرضى السكري بكميات كبيرة لأنه يرفع مستوى السكر في الدم بسرعة.
 

يعتبر كوب موز باللبن بشكل معتدل (مرة يوميًا أو عدة مرات أسبوعيًا) مشروب صحي يعطي طاقة ويقوي المناعة والعضلات، لكن الإفراط فيه قد يؤدي لزيادة الوزن أو مشاكل هضمية بسيطة.
 

