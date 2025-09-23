آخر أيام الصيفية.. أبراج تعشق أجواء الخريف هل أنت منهم؟

مع اقتراب انتهاء حرارة الصيف واستقبال نسمات الخريف المعتدلة، يزداد حماس بعض مواليد الأبراج الذين يجدون راحتهم في هذه الأجواء الساحرة.

فبين الألوان الدافئة ورائحة المطر الأولى، هناك أبراج تشعر وكأنها تستعيد طاقتها وحيويتها.



🔸 برج الميزان: عاشق للجمال والهدوء، ويجد في الخريف توازناً مثالياً بين الحر والبرد، مما ينعكس على حالته المزاجية.



🔸 برج العذراء: من الأبراج العملية التي تعشق بداية جديدة، والخريف يمثل بالنسبة له انطلاقة منظمة تحمل معه طاقة للعمل والدراسة.



🔸 برج العقرب: يعشق الغموض والأجواء الرومانسية التي يضفيها الخريف، خاصة مع الأمسيات الباردة والأجواء الحالمة.



🔸 برج الجدي: يجد في الخريف وقتاً مناسباً للتخطيط والإنجاز، حيث تساعده الأجواء المعتدلة على التركيز بعيداً عن صخب الصيف.