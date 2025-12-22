سامي الطرابلسي: المدرب الوطني في منتخبتنا العربية يتعرض لضغوطات كبيرة

أكد سامي الطرابلسي المدير الفني لمنتخب تونس على الضغوطات الكبيرة التي يتعرض لها المدربين الوطنين في المنتخبات العربية.

وأوضح الطرابلسي خلال تصريحات صحفية : الضغط الجماهير طبعيي على منتخب تونس وليس أمرا استثنائيا وهناك أيضا ضغوطات على حسام حسن مدرب منتخب مصر وأي مدرب وطني يعاني من الضغوطات في الوطن العربي.

وأوضح : تحفيز لاعبي المنتخب لا يتم كما يقال في وسائل الإعلام ولكن نركز على تطوير الفريق والأداء الفردي والجماعي والمناخ الجيد والمنشات الرياضية والملاعب كلها عوامل حفازه لتقديم أداء جيد



وأردف : مباراتنا الافتتاحية في كأس أمم أفريقيا صعبة ونتعامل ولكن البعض يتعامل على اسم المنتخب وتاريخه فقط وليس الأمر الواقع ومنتخب جيد وتطور في الفترة الأخيرة.