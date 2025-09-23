فوائد سريعة.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول البلح البرحي ؟

البلح البرحي من أجود أنواع التمر الطازج وله فوائد كثيرة لجسمك إذا تناولته بانتظام، خصوصاً في مرحلة النضج (رطب أو تمر). عند تناوله يحدث ما يلي:



فوائد سريعة ومباشرة:

يمد الجسم بطاقة سريعة بفضل احتوائه على سكريات طبيعية سهلة الامتصاص (جلوكوز، فركتوز، سكروز).

يساعد على تنشيط المخ وزيادة التركيز لأنه يرفع مستوى الجلوكوز في الدم بسرعة.

يعزز الشعور بالشبع مما يقلل من الرغبة في تناول الحلويات المصنعة.

فوائد صحية عامة:

غني بالألياف → يحسن الهضم ويقي من الإمساك.

يحتوي على البوتاسيوم والمغنيسيوم → يساهم في ضبط ضغط الدم وصحة القلب.

يمد الجسم بمضادات أكسدة تحمي من الالتهابات وتدعم المناعة

فيه نسبة جيدة من الحديد → يساعد في الوقاية من الأنيميا.

يعزز صحة العظام والأسنان بفضل الكالسيوم والفوسفور.

ملاحظات مهمة:

تناوله بكثرة قد يرفع السكر في الدم، لذلك مرضى السكري يحتاجون لتناول كمية محدودة (2–3 بلحات فقط حسب استشارة الطبيب).

الأفضل أكله كوجبة خفيفة بين الوجبات أو مع كوب لبن للحصول على قيمة غذائية متكاملة.