هيدي كرم تخطف الأنظار بإطلالة جريئة أنيقة على حمام السباحة

أطلت الفنانة هيدي كرم في جلسة تصوير جديدة بلمسات عصرية جذابة خطفت أنظار جمهورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهرت هيدي بإطلالة أنيقة تجمع بين الجرأة والبساطة، حيث ارتدت بنطلونًا باللون الأحمر الصارخ، نسقته مع بلوزة سوداء ناعمة بأكمام من الشيفون الشفاف، مما منحها مزيجًا من القوة والأنوثة.

واعتمدت النجمة على تسريحة الشعر المنسدل الويڤي الطبيعي، مع لمسة خفيفة من المكياج أبرزت ملامحها الجذابة خاصة مع أحمر الشفاه الأحمر الذي تناسق بشكل مثالي مع البنطلون، وأضاف مزيدًا من الحيوية على إطلالتها.

أما من حيث الإكسسوارات، فاختارت هيدي قطعًا بسيطة من الساعات والأساور الذهبية الرقيقة التي زادت من فخامة اللوك.

وأكملت هيدي إطلالتها بحذاء كلاسيكي أسود بكعب عالٍ رفيع زاد من رشاقتها ومنحها قوامًا ممشوقًا، خاصة مع اختيارها البنطلون الـ "هاي ويست" الذي أبرز جمال خصرها وأضفى لمسة عصرية تناسب أحدث صيحات الموضة.

والتقطت الصور على حمام سباحة بإطلالة خلفية طبيعية مميزة وقت الغروب، مما أضفى سحرًا خاصًا على الجلسة وزاد من جاذبية الإطلالة التي بدت متكاملة من جميع النواحي.

الجمهور تفاعل مع الصور بشكل واسع على السوشيال ميديا، حيث أثنى الكثيرون على جرأة هيدي وأناقتها المعتادة، مؤكدين أنها دائمًا ما تعرف كيف تختار ما يليق بها ويعكس شخصيتها القوية والمرحة في آنٍ واحد.

