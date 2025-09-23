قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
المميكن والعادي.. خطوات وسعر استخراج القيد العائلي 2025
طريقة وضع اليدين في الصلاة.. اعرف كيفيتها الصحيحة
وزير الزراعة: لا علاقة لزيادة الصادرات بارتفاع أسعار الخضراوات والفاكهة
ما حكم الكذب فى الرؤيا؟.. الإفتاء توضح
حكم صلاة المرأة بالبنطلون في حضرة الرجال.. دار الإفتاء تجيب
تركيا.. مصرع شخص وإصابة آخرين إثر انفجار في أنطاليا
رغم خسارته الكرة الذهبية .. ليفربول يحتفي بالكينج المصري محمد صلاح
سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 23 سبتمبر
وزير الخارجية: لقاء مرتقب غدًا مع الرئيس الأمريكي وعدد من القادة العرب والدول الإسلامية
ليس الإصابة.. خالد الغندور يكشف سبب غياب أفشة عن مباراة الأهلي والحدود
مصرع زوجين وإصابة نجلهما في انقلاب ملاكي بالطريق الزراعي في البحيرة
هيدي كرم تخطف الأنظار بإطلالة جريئة أنيقة على حمام السباحة

ريهام قدري

أطلت الفنانة هيدي كرم في جلسة تصوير جديدة بلمسات عصرية جذابة خطفت أنظار جمهورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهرت هيدي بإطلالة أنيقة تجمع بين الجرأة والبساطة، حيث ارتدت بنطلونًا باللون الأحمر الصارخ، نسقته مع بلوزة سوداء ناعمة بأكمام من الشيفون الشفاف، مما منحها مزيجًا من القوة والأنوثة.

واعتمدت النجمة على تسريحة الشعر المنسدل الويڤي الطبيعي، مع لمسة خفيفة من المكياج أبرزت ملامحها الجذابة خاصة مع أحمر الشفاه الأحمر الذي تناسق بشكل مثالي مع البنطلون، وأضاف مزيدًا من الحيوية على إطلالتها.

أما من حيث الإكسسوارات، فاختارت هيدي قطعًا بسيطة من الساعات والأساور الذهبية الرقيقة التي زادت من فخامة اللوك.

وأكملت هيدي إطلالتها بحذاء كلاسيكي أسود بكعب عالٍ رفيع زاد من رشاقتها ومنحها قوامًا ممشوقًا، خاصة مع اختيارها البنطلون الـ "هاي ويست" الذي أبرز جمال خصرها وأضفى لمسة عصرية تناسب أحدث صيحات الموضة.

والتقطت الصور على حمام سباحة بإطلالة خلفية طبيعية مميزة وقت الغروب، مما أضفى سحرًا خاصًا على الجلسة وزاد من جاذبية الإطلالة التي بدت متكاملة من جميع النواحي.

الجمهور تفاعل مع الصور بشكل واسع على السوشيال ميديا، حيث أثنى الكثيرون على جرأة هيدي وأناقتها المعتادة، مؤكدين أنها دائمًا ما تعرف كيف تختار ما يليق بها ويعكس شخصيتها القوية والمرحة في آنٍ واحد.
 

