الغضروف في صدور الدجاج.. سر مرونة العظام وصحة الغضاريف

كشفت خبيرة التغذية سماح نوح عن الفوائد الصحية الكبيرة للجزء الأخير في صدور الدجاج، المعروف بين العامة باسم القرقوشة أو الغضروف (Chicken Sternum Cartilage)، مؤكدة أنه يعد مصدرًا طبيعيًا غنيًا بالكولاجين المفيد لصحة المفاصل.



وأوضحت نوح أن هذا الجزء يحتوي على نوعين رئيسيين من الكولاجين، هما:

الكولاجين من النوع الثاني (Type II Collagen): المكوّن الأساسي للغضاريف، حيث يساهم في مرونتها وقوتها، ويساعد على الحفاظ على هيكل الغضروف وتقليل الاحتكاك بين العظام.



الكولاجين من النوع التاسع (Type IX Collagen): يتواجد كذلك في الغضاريف، ويلعب دورًا مهمًا في تثبيتها وتقويتها، مما يساهم في الحفاظ على استقرارها والحد من التلف.



وأكدت نوح أن الكولاجين الطبيعي الموجود في “القرقوشة” يعد داعمًا أساسيًا لصحة الغضاريف والمفاصل، موضحة أن النوع الثاني من الكولاجين يُعتبر الأكثر شيوعًا وفعالية في تقوية الغضاريف والوقاية من مشكلات المفاصل.



وأضافت أن الاستفادة من هذا الجزء المهمل من الدجاج لا تقتصر على قيمته الغذائية فقط، بل يجعله خيارًا طبيعيًا لتعويض الجسم عن المكملات الصناعية