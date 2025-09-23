قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
المشاط: حريصون على تقوية العلاقات التجارية والاستثمارية والاقتصادية وتبادل الخبرات مع سنغافورة
شرق بورسعيد تحصد المركز الثالث عالميا بمؤشر أداء الموانئ للحاويات لعام 2024
رئيس الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط يُرحب باعتراف كبرى الدول بالدولة الفلسطينية
9 خبراء من جنوب إفريقيا يطلعون على أحدث تقنيات دار الطباعة ومركز النقد بمصر
المطربة بوسي تغادر النيابة بعد تقديم معارضة على الأحكام الصادرة بحقها
رئيس وزراء إسبانيا يدعو إلى منح فلسطين عضوية كاملة في الأمم المتحدة
بالشروط والمستندات.. كيفية التقديم على شقق بديلة الإيجار القديم
سؤال برلماني للحكومة بشأن انتشار لعبة روبلوكس ومخاطرها على الأطفال في مصر
إيران: اليورانيوم المخصب لا يمكن الوصول إليه
بعد مشهد النزوح المؤثر.. مصر تنقذ الطفل الغزّي جدوع وأخاه
مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية: مصر تمنح الأمل لأطفال وأمهات غزة
هيئة الاستثمار تدعو المؤسسات والشركات الألمانية لتوطين تكنولوجيا صناعة الآلات بمصر
قبل خروجها إلى النور.. إلغاء إنتاج سيارة جيب جلاديتور 4xe

عزة عاطف

شهدت شركة جيب تحولات كبيرة خلال العام الماضي، آخرها إلغاء خطة إنتاج شاحنة غلاديتور 4xe التي كان من المقرر طرحها في عام 2025، لتنضم إلى طرازي رانجلر وجراند شيروكي الهجينين القابلين للشحن.

جيب جلاديتور: من مشروع واعد إلى قرار الإلغاء

كان من المتوقع أن تستعير جلاديتور 4xe نظام الدفع من رانجلر 4xe، مع محرك توربيني رباعي الأسطوانات سعة 2.0 لتر، وبطارية ليثيوم أيون سعة 17.3 كيلوواط/ساعة، ومحرك كهربائي، بإجمالي قوة 375 حصانًا ومدى كهربائي يقارب 32 كم.

لكن الشركة أبلغت الموردين رسميًا بوقف المشروع، في خطوة وصفتها بأنها استجابة لتغير تفضيلات العملاء تجاه أنظمة الدفع.

صرح متحدث باسم شركة جيب لموقع أوتو نيوز بأن التمويل المخصص للمشروع سيُعاد استثماره لتطوير جيل جديد من جلاديتور، مع التركيز على إضافة ميزات وتخصيصات وخيارات متنوعة في أنظمة الدفع بما يتماشى مع متطلبات السوق.

إلى جانب هذا القرار، أعلنت جيب عن طرح اللون الأرجواني Reign في طرازي رانجلر وجلاديتور 2026، في خطوة تهدف إلى تعزيز خيارات العملاء وإبراز الطابع الفريد للسيارات.

يعكس إلغاء جلاديتور 4xe إعادة ترتيب أولويات جيب في ظل التحولات السريعة بعالم السيارات، حيث تسعى الشركة إلى موازنة التوجه نحو الكهربة مع الحفاظ على هويتها كعلامة متجذرة في قدرات الدفع الرباعي والتخصيص.

