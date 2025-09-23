قبل خروجها إلى النور.. إلغاء إنتاج سيارة جيب جلاديتور 4xe

شهدت شركة جيب تحولات كبيرة خلال العام الماضي، آخرها إلغاء خطة إنتاج شاحنة غلاديتور 4xe التي كان من المقرر طرحها في عام 2025، لتنضم إلى طرازي رانجلر وجراند شيروكي الهجينين القابلين للشحن.

جيب جلاديتور: من مشروع واعد إلى قرار الإلغاء

كان من المتوقع أن تستعير جلاديتور 4xe نظام الدفع من رانجلر 4xe، مع محرك توربيني رباعي الأسطوانات سعة 2.0 لتر، وبطارية ليثيوم أيون سعة 17.3 كيلوواط/ساعة، ومحرك كهربائي، بإجمالي قوة 375 حصانًا ومدى كهربائي يقارب 32 كم.

لكن الشركة أبلغت الموردين رسميًا بوقف المشروع، في خطوة وصفتها بأنها استجابة لتغير تفضيلات العملاء تجاه أنظمة الدفع.

صرح متحدث باسم شركة جيب لموقع أوتو نيوز بأن التمويل المخصص للمشروع سيُعاد استثماره لتطوير جيل جديد من جلاديتور، مع التركيز على إضافة ميزات وتخصيصات وخيارات متنوعة في أنظمة الدفع بما يتماشى مع متطلبات السوق.

إلى جانب هذا القرار، أعلنت جيب عن طرح اللون الأرجواني Reign في طرازي رانجلر وجلاديتور 2026، في خطوة تهدف إلى تعزيز خيارات العملاء وإبراز الطابع الفريد للسيارات.

يعكس إلغاء جلاديتور 4xe إعادة ترتيب أولويات جيب في ظل التحولات السريعة بعالم السيارات، حيث تسعى الشركة إلى موازنة التوجه نحو الكهربة مع الحفاظ على هويتها كعلامة متجذرة في قدرات الدفع الرباعي والتخصيص.