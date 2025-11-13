سمير مرقص: الذكاء الاصطناعي حالة مجتمعية عريضة .. التوسع الرقمي سيزيد من الفجوة التواصلية بين البشر

كشف المفكر سمير مرقص، خلال لقاء له لبرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، عن العديد من التفاصيل الخاصة حول الذكاء الإصطناعي والتوسع الرقمي، وكيف يتم التعامل مع جيل الشباب،

أكد الدكتور سمير مرقص المفكر الكبير، أن التوسع الرقمي سيزيد من الفجوة التواصلية بين البشر، مشيرا إلى أن هناك مؤسسات تستهدف ضرب الأنظمة الاقتصادية في الدولة بالذكاء الاصطناعي، والآن أصبح الأوصياء من المؤسسات مثل الأمم المتحدة أو عصبة الأمم ليس لهم دور في اتخاذ القرارت.

وقال سمير مرقص، أن العالم يواجه ثورة تكنولوجية كبيرة، والبقاء سيكون للأغنى فقط، وهذا المصطلح أطلق عشية مؤتمر من مؤتمرات دافوس العام الماضي؛ بسبب تحويل الشركات إلى الاحتكار في المنظومة الرأسمالية.



وتابع المفكر الكبير، أن هناك مجموعة تحكم العالم مثل مجموعة «دافوس»، وهذا يتطلب تفكيرا مختلفا للتعامل مع مثل تلك الجماعات.

أكد الدكتور سمير مرقص المفكر الكبير، أننا نعيش الآن تطورا طفريا شبكيا متحورا، بسبب التطورات المعلوماتية والتقنية التي سببها الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة.

وقال مرقص، أن التكنولوجيا الجديدة ولدت ما يسمى بـ السيولة الكاملة المفتوحة غير المحدودة»، مشيرا إلى أن التواصل الجيلي والإطار الدلالي لجيل الألفينات منعدم، وبدون مرجعيات أو أدوات.

وتابع المفكر الكبير، أن الذكاء الاصطناعي الآن أصبح حالة مجتمعية واسعة متشعبة دخل المجالات العملية والأدبية؛ وهذا هو هدف مواكبة التطور العلمي والفكري للجيل الجديد.

وقال سمير مرقص، أنه مشاهدة أم كلثوم تغني بالهيلوجرام وإجراء الحوارات عبر زوم والتواصل الاجتماعي أمثلة على التطور والتحدث، واصفا ما يحدث بأن العالم الآن أصبح متجمعا في جهاز محمول.

وتابع المفكر الكبير، أن 75 % من سكان مصر والعالم المتوسط تحت سن الـ 40، مشيرا إلى أن تلك الكتلة الشبابية تمثل العمود الفقري والقوام الأساسي للمجتمعات الحالية.

وقال سمير مرقص، أن العالم قد يشهد ثورة شبابية، مؤكدا أن جيل الشباب "الفا" الحالي لايعرف الأجيال السابقة.

وتابع المفكر الكبير، أن جيل الشباب الحالي خلق عالم خاص ومستقل، مؤكدا أنه نحتاج خطاب إعلامي وثقافي جديد مختلف للتعامل مع جيل الشباب الحالي