سمير مرقص: التوسع الرقمي سيزيد من الفجوة التواصلية بين البشر

أكد الدكتور سمير مرقص المفكر الكبير، أن التوسع الرقمي سيزيد من الفجوة التواصلية بين البشر، مشيرا إلى أن هناك مؤسسات تستهدف ضرب الأنظمة الاقتصادية في الدولة بالذكاء الاصطناعي، والآن أصبح الأوصياء من المؤسسات مثل الأمم المتحدة أو عصبة الأمم ليس لهم دور في اتخاذ القرارت.

وقال مرقص، خلال لقاء له لبرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، أن العالم يواجه ثورة تكنولوجية كبيرة، والبقاء سيكون للأغنى فقط، وهذا المصطلح أطلق عشية مؤتمر من مؤتمرات دافوس العام الماضي؛ بسبب تحويل الشركات إلى الاحتكار في المنظومة الرأسمالية.



وتابع المفكر الكبير، أن هناك مجموعة تحكم العالم مثل مجموعة «دافوس»، وهذا يتطلب تفكيرا مختلفا للتعامل مع مثل تلك الجماعات.