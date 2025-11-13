قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
صلاة تكفيك همك وحزنك في ليلة الجمعة ويومها.. لن تستغرق دقيقة
توقعات الأرصاد الجوية لدرجات الحرارة وحالة الطقس في جميع المحافظات
حاصل على جائزة نوبل: مصر تخطو بثقة في مجال زراعة الأعضاء
نانسي عجرم: بحب مصر كتير.. وأحلم بزيارة الأهرامات| فيديو
موعد صرف معاش تكافل وكرامة نوفمبر 2025 وخطوات الاستعلام المجانية
جيش الاحتلال يعلن وفاة مجند بقاعدة جنوبية.. وغموض حول ملابسات الحادث
وزير المالية: طرح حزمة التسهيلات الضريبية للنقاش الشهر القادم
وزير المالية: الاستثمار الخاص في مصر زاد 73%
أقل سعر عيار ذهب اليوم 14-11-2025
مصطفى بكري: مصر أقوى من اختراقها بالشائعات.. وفاو: تضرر 87% من الأراضي الزراعية في غزة بسبب الهجمات الإسرائيلية| أخبار التوك شو
الأطباء تدين الاعتداء على دكتور في مشاركته بقافلة طبية بقنا
أيمن أبو عمر : الرشوة جريمة مركّبة تهدم العدل وتطيح بثقة المجتمع

عبد الرحمن محمد

قال الدكتور أيمن أبو عمر، من علماء الأزهر الشريف، إنّ الرشوة مرض اجتماعي خطير يؤدي إلى هلاك المجتمعات، لأنها تقوّض الثقة بين الناس، وتُشعر الفرد بأنه قد يفقد حقه لصالح من يملك مالًا أو واسطة، مما يهدم مبدأ تكافؤ الفرص ويصنع حالة عامة من فقدان الأمان والعدالة.

وأوضح الدكتور أبو عمر، خلال لقاء تلفزيوني، أن الرشوة لا تُفقد الناس الثقة في بعضهم فحسب، بل تُفقدهم الثقة أيضًا في المؤسسات، لأن وجود شخص فاسد في موقع مسؤولية يجعل تغيير القرارات أو تعطيل الحقوق أمرًا سهلًا مقابل منفعة محرّمة، وهو ما يفتح الباب واسعًا أمام الفساد والانحراف.

وأكد أن الإسلام ينظر إلى الرشوة على أنها جريمة مركّبة: جريمة في حق الدين، وجريمة في حق الوطن، وجريمة في حق الإنسان الذي سُلب حقه، مشيرًا إلى أنها اعتداء واضح على مقصد أساسي من مقاصد الشريعة وهو إقامة العدل.

وأضاف أن النبي صلى الله عليه وسلم حذّر بشدة من هذا السلوك، فقال: «لعن الله الراشي والمرتشي»، مبينًا أن الراشي هو من يدفع مالًا لينال ما ليس له، والمرتشي هو من يأخذ المال لمنح ما لا يملك أو لتسهيل ما لا يجوز، حتى لو كان في بعض الأحيان يعطي صاحب الحق حقه لكنه لا يوصله إليه إلا بعد تضييق عليه ليأخذ مقابلًا بغير وجه حق.

كما نبّه الدكتور أبو عمر إلى خطورة ما يُسمّى الهدايا للموظفين العامين، موضحًا أنه "لا يحل لموظف يتولى مصلحة عامة أن يقبل هدية من أحد لم يكن يهديه قبل توليه المنصب"، لأن هذه الهدية تتحول حينئذٍ إلى رشوة محرّمة تدخل في باب أكل أموال الناس بالباطل.

واردف الدكتور أيمن أبو عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن كذلك الرائش، وهو الوسيط بين الراشي والمرتشي، محذرًا من خطورة هذا الدور الذي يكمل دائرة الفساد، قائلاً إن اللعن عقوبة عظيمة تدل على خطورة هذا الفعل وضرره الشديد على المجتمع والدين.

الدكتور أيمن أبو عمر الرشوة هلاك المجتمعات مبدأ تكافؤ الفرص

صورة أرشيفية

قتل صاحبه.. القبض على المتهم بقتل مهندس الكيمياء النووية بالإسكندرية

كان طلقها أحسن .. والدة عروس كفر الشيخ تكشف وفاة بنتها فى شهر العسل | صور

كان طلقها أحسن .. والدة عروس كفر الشيخ تكشف وفاة ابنتها فى شهر العسل | صور

صورة أرشيفية

يعمل في توكيل سيارات..مصدر يكشف حقائق حول مقتل مهندس كيمياء بالإسكندرية

صورة المجني عليه

ابنة خالة المهندس قتيل الإسكندرية لـ صدى البلد: المتهم يدعي الجنون.. وهذه قصة صور زوجته الشخصية

مسلم

طلق مراته على الهوا.. مسلم: عمري ما هتجوز واحدة من الوسط الفني بتتباس وتتحضن

هبوط جديد في سعر الذهب عيار 21 بعد الارتفاع الكبير

هبوط جديد في سعر الذهب عيار 21 اليوم بعد الارتفاع الكبير

مسرح الواقعة

الداخلية تكشف حقيقة مقـ تل مهندس كيمياء نووية بالإسكندرية

ارتفاع عدد ضحايا حادث طريق إسنا الصحراوي الغربي إلى 8 وفيات و11 مصابًا أثناء توجههم إلى مولد الماري جرجس بالأقصر

ارتفاع عدد ضحايا حادث طريق إسنا الصحراوي الغربي إلى 8 وفيات و11 مصابًا أثناء توجههم إلى مولد الماري جرجس بالأقصر

الطبيب المصاب

خلال قافلة طبية..ضبط 3 أشخاص متورطين فى واقعة إصابة طبيب بطلق نارى بقنا

أرشيفية

مصاريف فريدة السبب..أزمة مدرسة شهيرة تصل لـ جهات التحقيق القضائية

انهيار منزل

مصرع شقيقتين أسفل عقار فى قرية الحراجية بقنا

بالصور

طريقة عمل ميني بيتزا.. سريعة وسهلة لعشاء لذيذ ومغذي

الزهايمر لم يعد مجرد فقدان ذاكرة .. العلماء يصفونه بـ«السكري من النوع الثالث»

طريقة عمل طاجن الكوسة بالبشاميل.. طعم بيتي غني ومميز

مصمم أزياء يعلق على إطلالة ليلى علوي بمهرجان القاهرة السينمائي.. جمع الصيحات أمر غير موفق

اشرقت احمد

أشرقت أحمد تعود بعد 7 سنين وتبهر لجنة The Voice بشكل جديد كليًا

منال عبداللطيف تخلع الحجاب

عايزة أتحرر .. منال عبد اللطيف تشعل السوشيال ميديا بعد ظهورها بدون حجاب

شيرين عبد الوهاب

تصاعد الخلافات .. شيرين عبد الوهاب تشتكي شقيقها رسميًا

أزرق ملكي.. هكذا سيطر اللون الأنيق على السجادة الحمراء في افتتاح القاهرة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في الذكري الـ 21 لرحيل عرفات.. الثورة مستمرة

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوي يكتب: حكايتي مع ( العِرْسَةِ )..!!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العلاقات الحديثة هل تبحث عن الحب أم عن الأمان

