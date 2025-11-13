قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالأسماء.. مصرع شخصين وإصابة 11 آخرين في حادث انقلاب ميكروباص بسمالوط بالمنيا
تنتظر مصر أو أوزبكستان.. إيران تتأهل لنهائي بطولة كأس العين الدولية الودية بالفوز على كاب فيردي
خالد الغندور: الأهلي يغلق الباب أمام رحيل محمد عبدالله
آخر تحديث لسعر الجنيه الذهب مساء اليوم 13-11-2025
تحذير الأرصاد: انخفاض كبير بالحرارة.. وسيول محتملة وشبورة كثيفة تضرب الطرق غدا
قرارات جديدة في مقتل مهندس الإسكندرية ضحية صديقه
مستشارة بالاتحاد الأوروبي: لافروف هو من بدأ باتهام أوروبا بشن حرب ضد روسيا
ضرب طبيب بالنار بقنا .. والنقابة العامة : جريمة شروع في قتل مكتملة الأركان
جحيم الفاشر .. 770 كيلومتر خوف يلاحق الفارين من المحرقة السودانية
حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من أمطار متوسطة ورعدية في هذه المناطق
اعترافات صادمة في قضية رشوة الضرائب.. وسيط يقر بتسليم حقيبة أموال لمسؤولين لإنهاء ملفات ضريبية
مفاجأة في جريمة فتاة البرميل .. والدتها استعانت بنسيب شقيقها وزوجته للتخلص منها | خاص
ديني

أيمن أبو عمر: الإسلام يعلّمنا ألا نحكم إلا بالظاهر ونجعل الباطن لله وحده

د. أيمن أبو عمر
د. أيمن أبو عمر
عبد الرحمن محمد

أكد الدكتور أيمن أبو عمر، من علماء الأزهر الشريف، أن منهج الإسلام الواضح في التعامل مع الناس يقوم على الحكم بالظاهر دون التطرق إلى ما في القلوب، لأن النيات من أمور الغيب التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، مشددًا على أن الحكم على الناس يكون بما يظهر من أقوالهم وأفعالهم، أما الباطن فحسابه عند الله وحده.

وخلال لقاء تلفزيوني، أوضح الدكتور أيمن أن حديث النبي ﷺ في موقفه مع أسامة بن زيد رضي الله عنهما يمثل حدًّا فاصلاً بين ما هو من اختصاص البشر وما هو من اختصاص الله تعالى، فالنبي ﷺ علّم الأمة أن النيات لا تُفتَّش ولا تُحكم، لأن الإخلاص سرٌّ بين العبد وربّه لا يراه ملك فيكتبه ولا شيطان فيفسده.

وأشار إلى أن النبي ﷺ قد عاتب أسامة بن زيد بشدة عندما قتل رجلًا نطق بقول «لا إله إلا الله»، فقال له الرسول ﷺ: «أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟!»، موضحًا أن الضابط في الحكم كان الكلمة الظاهرة التي نطق بها الرجل، لا ما في باطنه أو ما نواه في قلبه، لأن الحكم في الدنيا يكون على الظاهر فقط، أما الباطن فحسابه عند الله يوم القيامة.

وبيّن الدكتور أيمن أبو عمر أن النبي ﷺ أرسى هذا المبدأ العظيم مرة أخرى عندما جاءه أحد الأنصار يستأذنه في قتل رجل معروف بالنفاق، فقال له النبي ﷺ: «أليس يشهد أن لا إله إلا الله؟»، فأجاب: بلى، ولكن لا شهادة له. فقال النبي ﷺ: «أليس يصلي؟»، قال: بلى، ولكن لا صلاة له.

 فقال النبي ﷺ: «فهؤلاء الذين نُهينا أن نقتلهم»، في إشارة واضحة إلى أن الحكم لا يكون بالنوايا أو الظنون بل بما يظهر من أعمال الناس أمامنا.

وأضاف العالم الأزهري أن الرسول ﷺ لم يُؤمر أن يشق عن قلوب الناس أو يبحث في أسرارهم، وإنما علّمنا أن نحكم بما نراه ونسمعه من ظاهر القول والعمل، مؤكدًا أن الله وحده هو الذي يعلم ما تخفي الصدور ويحاسب عليه، مصداقًا لقوله تعالى: «يوم تُبلَى السرائر».

وختم الدكتور أيمن حديثه بالتأكيد على أن هذا المبدأ النبوي هو ضمانة للعدل بين الناس وحماية للمجتمعات من التسرع في الحكم وسوء الظن، داعيًا إلى التمسك بتعاليم الإسلام في الرحمة والإنصاف، والابتعاد عن محاكمة النيات أو تفسير الأعمال بما لا نعلم.

أيمن أبو عمر الأزهر النيات

صورة أرشيفية

قتل صاحبه.. القبض على المتهم بقتل مهندس الكيمياء النووية بالإسكندرية

كان طلقها أحسن .. والدة عروس كفر الشيخ تكشف وفاة بنتها فى شهر العسل | صور

كان طلقها أحسن .. والدة عروس كفر الشيخ تكشف وفاة ابنتها فى شهر العسل | صور

صورة أرشيفية

يعمل في توكيل سيارات..مصدر يكشف حقائق حول مقتل مهندس كيمياء بالإسكندرية

بسبب خروجها فى وفت متأخر.. الداخلية تكشف تفاصيل التعدى على فتاة عين شمس

بسبب خروجها فى وفت متأخر..الداخلية تكشف تفاصيل التعدى على فتاة عين شمس

مسلم

طلق مراته على الهوا.. مسلم: عمري ما هتجوز واحدة من الوسط الفني بتتباس وتتحضن

صورة المجني عليه

ابنة خالة المهندس قتيل الإسكندرية لـ صدى البلد: المتهم يدعي الجنون.. وهذه قصة صور زوجته الشخصية

هبوط جديد في سعر الذهب عيار 21 بعد الارتفاع الكبير

هبوط جديد في سعر الذهب عيار 21 اليوم بعد الارتفاع الكبير

مسرح الواقعة

الداخلية تكشف حقيقة مقـ تل مهندس كيمياء نووية بالإسكندرية

قانون الإجراءات الجنائية

برلماني: تصديق الرئيس على قانون الإجراءات الجنائية خطوة تاريخية لترسيخ العدالة الناجزة

النائبة مرفت الكسان

برلمانية: الرئيس السيسي يؤسس لجيل واعٍ ومبدع يؤمن بقوة الوطن ويصنع مستقبله

اجتماع لجنة العلاقات الخارجية

نائب يقترح إنشاء منصة للتواصل مع المصريين بالخارج

طريقة عمل ميني بيتزا.. سريعة وسهلة لعشاء لذيذ ومغذي

طريقة عمل ميني بيتزا

الزهايمر لم يعد مجرد فقدان ذاكرة .. العلماء يصفونه بـ«السكري من النوع الثالث»

الدماغ وسكر الدم.. علاقة معقدة بين الطاقة والوظيفة

طريقة عمل طاجن الكوسة بالبشاميل.. طعم بيتي غني ومميز

طريقة عمل طاجن الكوسة بالبشاميل

مصمم أزياء يعلق على إطلالة ليلى علوي بمهرجان القاهرة السينمائي.. جمع الصيحات أمر غير موفق

ليلية علوى في مهرجان القاهرة السينمائي

منال عبداللطيف تخلع الحجاب

عايزة أتحرر .. منال عبد اللطيف تشعل السوشيال ميديا بعد ظهورها بدون حجاب

شيرين عبد الوهاب

تصاعد الخلافات .. شيرين عبد الوهاب تشتكي شقيقها رسميًا

نجوم الفن

أزرق ملكي.. هكذا سيطر اللون الأنيق على السجادة الحمراء في افتتاح القاهرة

صورة من فعاليات المؤتمر

إيديكس 2025.. تنظيم النسخة الرابعة من المعرض الدولي للصناعات الدفاعية في الأول من ديسمبر بحضور دولي واسع

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في الذكري الـ 21 لرحيل عرفات.. الثورة مستمرة

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوي يكتب: حكايتي مع ( العِرْسَةِ )..!!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العلاقات الحديثة هل تبحث عن الحب أم عن الأمان

