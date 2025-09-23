ناني سعد الدين: لم أعرض أثاث منزلي للبيع بسبب أزمة مالية.. ومعرفش جابوا الكلام ده منين | خاص

كشفت الفنانة ناني سعد الدين عن حقيقة بيع أثاث منزلها، بسبب تعرضها إلي أزمة مالية نتيجة قلة العمل.

وقالت ناني سعد الدين فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد: ليس صحيحا ما تردد عن عرضي أثاث منزل "سفرتي" للبيع بسبب تعرضي إلي أزمة مالية، فأنا أعمل فى بيع الأثاث.

واستكملت ناني سعد الدين: بشتغل فى بيع الأثاث فى الأوقات التي لا أعمل فيها من أجل المساعدة، فأنا أعرض أثاثا لأشخاص لبيعه مقابل الحصول علي نسبة .

وأضافت ناني سعد الدين: معرش جابوا الكلام ده منين ، وسر تأويل المنشور تجاه أنني أبيع الأثاث من أجل تعرضي إلي ضائقة مالية .

وشاركت ناني سعد الدين الماراثون الرمضاني بمسلسل سيد الناس من بطولة عمرو سعد، الهام شاهين، سلوي عثمان ، ريم مصطفى، أحمد زاهر، أحمد رزق، إنجي المقدم، خالد الصاوي، منة فضالي، نشوى مصطفى، رنا رئيس، ملك أحمد زاهر، أحمد فهيم، محمود قابيل، سلوى عثمان، طارق النهري، ياسين السقا، إنجي كيوات، ساندي علي، أسما سليمان، علياء صبحى والعمل من إخراج وقصة محمد سامي ومن كتابة ورشة قلم .



قصة مسلسل سيد الناس :

العمل تدور أحداثه في إطار اجتماعي حول شخصية الجارحي الذي يدخل في عداوة مع أشقائه الثلاثة، وهو ما يولد العديد من المشاكل والصراعات بينهم .

تشهد أحداث مسلسل سيد الناس، دخول ريم مصطفى التي تجسد دور أمنة زوجة عمرو سعد الذي يؤدي شخصية الجارحي أبو العباس (عمرو سعد)، في صراعات من نوع خاص مع إلهام شاهين التي تلعب شخصية اعتماد الهواري زوجة والد عمرو سعد والذي يقدم بدوره خالد الصاوي.