هل تبحثين عن أطعمة تزيد طاقة طفلك وقت الدراسة ومع بدايات برد الخريف؟ مع بداية فصل الخريف، تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض تدريجيًا، ويزداد تعرض الأطفال لنزلات البرد، خاصة في أجواء المدارس المغلقة والازدحام.

وفي هذا الوقت من العام، يحتاج الطفل إلى طعام لا يمنحه فقط الدفء، بل يساعده أيضًا على التركيز، ويعزز مناعته، ويزيد من طاقته طوال اليوم الدراسي.

5 أطعمة تزيد طاقة طفلك وقت الدراسة ومع بدايات برد الخريف

5 أطعمة تزيد طاقة طفلك وقت الدراسة ومع بدايات برد الخريف

ونقدم لكِ 5 أطعمة طبيعية تمد طفلك بالنشاط وتحميه من التعب والخمول، كما تقوي مناعته في مواجهة تغيرات الجو، بحسب ما نشره موقع هيلثي.

1. الشوفان: إفطار ذكي للتركيز والطاقة

يُعد الشوفان من أفضل الخيارات الصحية للإفطار المدرسي، فهو غني بالكربوهيدرات المعقدة التي تمنح الطفل طاقة تدوم لساعات، كما يحتوي على الألياف التي تُشعره بالشبع لفترة طويلة.

5 أطعمة تزيد طاقة طفلك وقت الدراسة ومع بدايات برد الخريف

نصيحة:

حضّري له بوريج الشوفان بالحليب والموز أو العسل والقرفة، فهو وجبة دافئة ومغذية مثالية لبداية يوم خريفي.

2. البيض: بروتين كامل لبناء الجسم والعقل

البيض يحتوي على البروتين الكامل، وفيتامين B12، والدهون الصحية، وهي عناصر ضرورية لنمو الدماغ وتعزيز التركيز والانتباه.

نصيحة:

قدّميه لطفلك مسلوقًا أو أومليت بالخضار صباحًا أو داخل ساندويتش في اللانش بوكس.

3. المكسرات: طاقة مركزة ومناعة قوية

اللوز، الجوز، والكاجو مصادر ممتازة للأحماض الدهنية والأوميغا 3، والتي تعزز وظائف الدماغ وتزيد التركيز، كما تحتوي على الزنك والمغنيسيوم لتقوية المناعة.

5 أطعمة تزيد طاقة طفلك وقت الدراسة ومع بدايات برد الخريف

نصيحة:

ضعي له حفنة صغيرة من المكسرات غير المملحة في علبة خفيفة كـسناك بين الحصص.

4. البطاطا الحلوة: الدفء والطاقة في الخريف

البطاطا الحلوة غنية بالكربوهيدرات المعقدة، وفيتامين A وC، وهي مفيدة لصحة الجلد والعينين والمناعة، كما تمنح الطفل دفئًا وطاقة طبيعية.

نصيحة:

يمكنك تقديمها مشوية في علبة الغداء أو مهروسة مع قليل من العسل والقرفة كتحلية طبيعية.

5. البرتقال والحمضيات: درع وقاية من نزلات البرد

الحمضيات مثل البرتقال، اليوسفي، والجريب فروت مليئة بفيتامين C، الذي يرفع من مناعة الجسم ويساعد على الوقاية من الزكام والبرد.

نصيحة:

احرصي على وضع ثمرة برتقال أو كوب عصير طبيعي في وجبة الإفطار أو الغداء المدرسي.

نصائح إضافية: