300 فرصة عمل براتب يبدأ من 10 آلاف جنيه
المستثمرون الأفرو–آسيويون يثمنون اعتراف دول كبرى بفلسطين ويؤكدون الدور المصري المحوري
أسعار مواد البناء اليوم.. استقرار نسبي وتباين بين مصانع الحديد والأسمنت
أول تعليق من الكرملين على اتهامات الدنمارك بخرق مسيرات روسية لأجوائها
استعراض حرس الشرف وعزف السلامين الوطنيين.. لحظة استقبال الرئيس السيسي لنظيره الرواندي
مادة نجاح ورسوب لها امتحانات شهرية .. توضيح عاجل من التعليم بشأن اللغة الاجنبية الثانية
مراسم استقبال رسمية للرئيس الرواندي | فيديو
بمراسم رسمية.. الرئيس السيسي يستقبل نظيره الرواندي بقصر الاتحادية
ناني سعد الدين: لم أعرض أثاث منزلي للبيع بسبب أزمة مالية.. ومعرفش جابوا الكلام ده منين | خاص
القرار قيد الدراسة.. المرشح لتدريب الأهلي ينهي تعاقده مع عملاق البرتغال
تداول صورة لطلاب « مزوغين» بحدائق نمرة ٦ خلال انتظام اليوم الدراسي بالإسماعيلية
5 أطعمة تزيد طاقة طفلك وقت الدراسة ومع بدايات برد الخريف

أسماء عبد الحفيظ

هل تبحثين عن أطعمة تزيد طاقة طفلك وقت الدراسة ومع بدايات برد الخريف؟ مع بداية فصل الخريف، تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض تدريجيًا، ويزداد تعرض الأطفال لنزلات البرد، خاصة في أجواء المدارس المغلقة والازدحام. 

وفي هذا الوقت من العام، يحتاج الطفل إلى طعام لا يمنحه فقط الدفء، بل يساعده أيضًا على التركيز، ويعزز مناعته، ويزيد من طاقته طوال اليوم الدراسي.

ونقدم لكِ 5 أطعمة طبيعية تمد طفلك بالنشاط وتحميه من التعب والخمول، كما تقوي مناعته في مواجهة تغيرات الجو، بحسب ما نشره موقع هيلثي.

1. الشوفان: إفطار ذكي للتركيز والطاقة

يُعد الشوفان من أفضل الخيارات الصحية للإفطار المدرسي، فهو غني بالكربوهيدرات المعقدة التي تمنح الطفل طاقة تدوم لساعات، كما يحتوي على الألياف التي تُشعره بالشبع لفترة طويلة.

نصيحة:
حضّري له بوريج الشوفان بالحليب والموز أو العسل والقرفة، فهو وجبة دافئة ومغذية مثالية لبداية يوم خريفي.

2. البيض: بروتين كامل لبناء الجسم والعقل

البيض يحتوي على البروتين الكامل، وفيتامين B12، والدهون الصحية، وهي عناصر ضرورية لنمو الدماغ وتعزيز التركيز والانتباه.

نصيحة:
قدّميه لطفلك مسلوقًا أو أومليت بالخضار صباحًا أو داخل ساندويتش في اللانش بوكس.

3. المكسرات: طاقة مركزة ومناعة قوية

اللوز، الجوز، والكاجو مصادر ممتازة للأحماض الدهنية والأوميغا 3، والتي تعزز وظائف الدماغ وتزيد التركيز، كما تحتوي على الزنك والمغنيسيوم لتقوية المناعة.

نصيحة:
ضعي له حفنة صغيرة من المكسرات غير المملحة في علبة خفيفة كـسناك بين الحصص.

4. البطاطا الحلوة: الدفء والطاقة في الخريف

البطاطا الحلوة غنية بالكربوهيدرات المعقدة، وفيتامين A وC، وهي مفيدة لصحة الجلد والعينين والمناعة، كما تمنح الطفل دفئًا وطاقة طبيعية.

نصيحة:
يمكنك تقديمها مشوية في علبة الغداء أو مهروسة مع قليل من العسل والقرفة كتحلية طبيعية.

5. البرتقال والحمضيات: درع وقاية من نزلات البرد

الحمضيات مثل البرتقال، اليوسفي، والجريب فروت مليئة بفيتامين C، الذي يرفع من مناعة الجسم ويساعد على الوقاية من الزكام والبرد.

نصيحة:
احرصي على وضع ثمرة برتقال أو كوب عصير طبيعي في وجبة الإفطار أو الغداء المدرسي.

نصائح إضافية:

  • شجعي طفلك على شرب الماء بانتظام، حتى في الجو البارد.
  • تجنبي المأكولات الجاهزة أو المليئة بالسكريات الصناعية، فهي تسبب الخمول.
  • جهزي الوجبات مسبقًا لتوفير وقت الصباح.
  • استخدمي الترمس العبوة الحرارية لحفظ الأطعمة الدافئة.
