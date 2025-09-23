قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
المنوفية.. صرف مساعدات مالية وعينية لعدد من الحالات الإنسانية

مروة فاضل

التقى اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بعدد من المواطنين ،وذلك  عقب لقائه بهم في جولته الميدانية أمس بمركز ومدينة تلا ،و في استجابة فورية للتعرف علي مطالبهم والاستماع إلى شكواهم ، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالتواصل المباشر وتفعيل الشراكة مع المواطنين وتعزيز ثقتهم بما يحقق الصالح العام.

حيث استهل المحافظ لقائه بصرف مساعدات مالية وعينية تضمنت مواد غذائية ولحوم لعدد من الحالات الإنسانية لمساعدتهم علي متطلبات حياتهم مراعاة لظروفهم المعيشية الصعبة .

فيما كلف محافظ المنوفية المستشار القانوني بالتنسيق مع المستشار الهندسي للمحافظة بدراسة طلب عدد من الحالات احدهما بناحية كفر العرب بتلا والاخر بكفر الفرعونية بأشمون والإفادة بالإجراءات اليوم .

وخلال اللقاء، أجرى محافظ المنوفية اتصالا هاتفيا بمدير مديرية الزراعة لفحص شكوى مواطن بناحية صفط جدام بتلا يلتمس بحث امكانية صرف الاسمدة الزراعية الخاصة به مراعاة لظروفه.

هذا وقد أكد محافظ المنوفية حرصه على التواصل المباشر والفعال مع المواطنين والتعرف على شكواهم ومحاولة حلها ، موجها بمتابعة شكاوى المواطنين على الصفحة الرسمية لمحافظة المنوفية وذلك في ضوء فتح قنوات اتصال متعددة لشكاوى المواطنين.

