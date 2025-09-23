مصر تستعد لاستضافة بطولة كأس العالم للجيت كون دو بمشاركة دولية واسعة

واصل أحمد عبد اللطيف، رئيس الاتحاد الدولي للجيت كون دو، بحث كافة الاستعدادات الخاصة بإقامة بطولة كأس العالم للجيت كون دو والتي تقام في مصر خلال الفترة المقبلة.

وقال عبد اللطيف، إن الشروط الخاصة بإقامة بطولة كأس العالم للجيت كون دو سيتم تعميمها على كافة الدول المشاركة في المنافسات من أجل ضمان تكافؤ الفرص وتحقيق أعلى درجات التنظيم والانضباط.

وأضاف أن البطولة ستشهد مشاركة عدد كبير من الدول، مما يعكس مكانة مصر العالمية في استضافة الأحداث الرياضية الكبرى، وخاصة في فنون الدفاع عن النفس.

وأشار إلى أن اللجنة المنظمة تعمل على توفير كافة التسهيلات للوفود المشاركة، بما يشمل الإقامة والتنقل والتأمين الطبي، بالإضافة إلى تجهيز الصالات الرياضية وفقًا للمعايير الدولية المعتمدة من قبل الاتحاد.

وأكد عبد اللطيف أن استضافة مصر لهذه البطولة العالمية تأتي في إطار رؤية الاتحاد الدولي لنشر رياضة الجيت كون دو عالميا، وتعزيز مكانتها بين فنون القتال الأخرى، مشيدا بالدعم الكبير الذي تقدمه الجهات المعنية في مصر لإنجاح الحدث.

ومن المتوقع الإعلان عن الموعد الرسمي لانطلاق البطولة خلال الأيام القليلة المقبلة، إلى جانب الكشف عن الدول المشاركة وجدول المنافسات.