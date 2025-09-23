قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أبو العينين: التاريخ سيسجل الموقف البطولي الشريف للدولة المصرية وقائدها في الحفاظ على أرض فلسطين
ترامب: ما يهمني إنقاذ الأرواح وليس نوبل للسلام
ترامب: أنهيت 7 حروب بعضها دام 30 عاما
نجم ليفربول يفوز بجائزة لاعب الجولة الخامسة في الدوري الإنجليزي
ترامب: عهدي هو العصر الذهبي لأمريكا ولدينا أقوى جيش واقتصاد
قلق في مانشستر سيتي بعد إصابة هالاند أمام آرسنال .. وجوارديولا يوضح الموقف
أمين الأمم المتحدة: يجب وقف التهديدات الإسرائيلية بضم الضفة الغربية
نظير عياد لأئمة 8 دول أجنبية: الفتوى تتغير باختلاف الزمان والمكان والأعراف.. صور
أبو العينين: جميع قادة العالم كانوا على قلب رجل واحد لنصرة فلسطين وشعبها
ألبوم مصطفى قمر الجديد "قمر 25".. التفاصيل وموعد طرحه
رئيس الوزراء يشارك في الجلسة الافتتاحية لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة
توجيهات رئاسية.. الإسكان: مشروعات قومية ضخمة تحقق طفرة غير مسبوقة بقطاع المرافق
رياضة

قلق في مانشستر سيتي بعد إصابة هالاند أمام آرسنال .. وجوارديولا يوضح الموقف

هالاند وجوارديولا
هالاند وجوارديولا
إسلام مقلد

أثار خروج المهاجم النرويجي إيرلينج هالاند من مباراة مانشستر سيتي وآرسنال قلق جماهير الفريق، بعدما غادر ملعب "الإمارات" في الدقيقة 76 بسبب آلام في الظهر خلال التعادل (1-1) ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

جوارديولا يطمئن: غياب مؤقت متوقع

أكد بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، أن إصابة هالاند ليست خطيرة، لكنه قد يغيب عن مواجهة هدرسفيلد تاون في كأس الرابطة الإنجليزية (كاراباو).

وأضاف في المؤتمر الصحفي: "أمس كان في مرحلة التعافي، لم يتدرب ولم أشاهد اللاعبين بعد اليوم. آمل أن يكون جاهزًا لمباراة بيرنلي يوم السبت على ملعب الاتحاد".

راحة وتغييرات في التشكيلة

المدرب الإسباني أوضح أنه سيجري تعديلات واسعة في مباراة الكأس بسبب ضغط المباريات والإصابات، قائلاً: "لن ندفع بنفس التشكيل الأساسي كما في المباريات الثلاث الأخيرة أمام مانشستر يونايتد ونابولي وآرسنال. سنشرك مزيجًا من لاعبي الأكاديمية مع بعض العناصر الأساسية، لأن الأولوية لمباريات بيرنلي وموناكو وبرينتفورد".

غيابات أخرى تضرب السيتي

وأشار جوارديولا إلى أن بعض اللاعبين الجدد مثل ريان شرقي وآيت نوري وعمر مرموش قد يشاركون أمام هدرسفيلد، لكنه شدد على أن عدة أسماء ستظل خارج الحسابات بسبب الإصابة.

 كما أكد أن كالفين فيليبس لن يكون ضمن القائمة، إذ يواصل برنامجه العلاجي بعد إصابة في وتر العرقوب، بجانب تواجده في لندن استعدادًا لاستقبال مولوده الثاني.

موعد عودة محتمل لهالاند

وبحسب تصريحات المدرب، فإن عودة هالاند مرجحة خلال مباراة بيرنلي في الدوري الإنجليزي، في حال استجابته للعلاج بشكل سريع. وهو ما يمنح السيتي دفعة كبيرة قبل سلسلة مباريات مهمة تشمل موناكو في دوري الأبطال وبرينتفورد في البريميرليج.

إيرلينج هالاند هالاند مانشستر سيتي آرسنال الإمارات

مرسيدس
إيهاب فهمي يحتفل مع زوجته مهرجان الفضائيات العربية
ادوية الحمل
أطعمة تساعد على التركيز والذاكرة
