نجم ليفربول يفوز بجائزة لاعب الجولة الخامسة في الدوري الإنجليزي

أعلنت رابطة البريميرليج، فوز لاعب خط وسط ليفربول ريان جرافينبيرج، بجائزة أفضل لاعب في الجولة الخامسة بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل الفائز في الجولة الخامسة الهدف الأول ثم صنع الهدف الثاني لهوجو إيكيتيكي في فوز ليفربول 2-1 على إيفرتون، ليصبح أصغر لاعب يسجل ويصنع في ديربي ميرسيسايد بالدوري الإنجليزي الممتاز.

ومنح جرافينبيرج التقدم لليفربول بتسديدة رائعة من فوق الحارس بعد تمريرة عرضية من النجم المصري محمد صلاح قبل أن يتحول من هداف إلى صانع ألعاب بتمريرة رائعة إلى إيكيتيكي.

وحصل اللاعب البالغ من العمر 23 عاما على 31% من الأصوات في استطلاع رأي الجماهير الذي ضم ثمانية لاعبين بارزين في الجولة الخامسة، وكان أقرب منافس له هو قائد مانشستر يونايتد برونو فرنانديز (20%).

وكان المرشحون الستة الآخرون هم: أنطون ستاش (16%)، وجيريمي دوكو ونوردي موكيلي (كلاهما 11%)، وأليكس إيوبي (6%)، ومارتن دوبرافكا (4%)، وتيريك ميتشل (1%).