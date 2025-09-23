زكي يعيد حرس الحدود ويحرز هدف التعادل في الأهلي

نجح محمد حمدي زكي في إحراز هدف تعادل حرس الحدود في شباك النادي الأهلي في اللقاء الذي يجمع بينهما الآن ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري لتصبح نتيجة اللقاء١-١

وأحرز محمد زكي هدف تعادل حرس الحدود في الدقيقة الثامنة بعد كرة عرضية أرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح الأهلي عن طريق فوزي الحناوي ليسدد محمد حمدي زكي الكرة داخل الشباك.



ونجح نيتس جراديشار في إحراز هدف تقدم الأهلي في الدقيقة الثانية من عمر المباراة بعد كرة طولية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح الأهلي عن طريق تريزيجيه شتتها الدفاع لتصل إلى نيتس جراديشار الذي سدد كرة صاروخية سكنت الشباك.

وخاض الأهلي المباراة بتشكيل مكون من:-

حراسة المرمى: مصطفى شوبير. خط الدفاع: محمد هاني وياسر إبراهيم وياسين مرعي ومصطفى العش. خط الوسط: أليو ديانج ومروان عطية ومحمود حسن تريزيجيه وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات. خط الهجوم: نيتس جراديشار.

