مبكرا .. جراديشار يحرز هدف تقدم الأهلي في شباك حرس الحدود

أحرز النادي الأهلي هدف التقدم في شباك حرس الحدود في اللقاء الذي يجمع بينهما الآن ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ونجح نيتس جراديشار في إحراز هدف تقدم الأهلي في الدقيقة الثانية من عمر المباراة بعد كرة طولية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح الأهلي عن طريق تريزيجيه شتتها الدفاع لتصل إلى نيتس جراديشار الذي سدد كرة صاروخية سكنت الشباك.

وخاض الأهلي المباراة بتشكيل مكون من:-

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني وياسر إبراهيم وياسين مرعي ومصطفى العش.

خط الوسط: أليو ديانج ومروان عطية ومحمود حسن تريزيجيه وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات.

خط الهجوم: نيتس جراديشار.