الرئيس السيسي يؤكد على أهمية تعزيز التعاون مع رواندا

رحب الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالرئيس "بول كاجامي" رئيس جمهورية رواندا، مشيدًا بالعلاقات التاريخية الوطيدة بين مصر ورواندا، ومؤكدًا أهمية مواصلة العمل على تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، لاسيّما في القطاعات الاقتصادية والتجارية والطبية، مع التركيز على تعظيم فرص الاستثمار المشترك، خاصة في مجالات الدواء والمستلزمات الطبية، والمنتجات الغذائية، والتشييد والبناء.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، بقصر الاتحادية، بول كاجامي، رئيس جمهورية رواندا.

وصرح السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن مراسم الاستقبال الرسمية عُقدت فور وصول الرئيس الرواندي، حيث عُزف السلامان الوطنيان لمصر ورواندا، أعقبها عقد لقاء مغلق بين الرئيسين، ثم جلسة مباحثات موسعة بمشاركة وفدي البلدين.