12 أكتوبر المقبل.. موعد المؤتمر الصحفي لمهرجان القاهرة السينمائي

كشف الفنان الكبير حسين فهمي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عن موعد إقامة المؤتمر الصحفي للدورة 46 من المهرجان، يوم 12 اكتوبر المقبل.



وأشار فهمي خلال جلسة ودية مع عدد من الصحفيين إلى أن فريق العمل الحالي يعمل بتناغم عال، وقد تم إعداد برنامج قوي ومتنوع مع قائمة ضيوف مميزة، كما يجري العمل على تجاوز سلبيات الدورات السابقة لضمان نسخة أكثر تميزًا واحترافية، ولها خصوصية كبيرة على مستوى برمجة الأفلام.



المهرجان أعلن في وقت سابق اختيار فيلم «صوت هند رجب» للمخرجة التونسية البارزة كوثر بن هنية ليكون فيلم الختام في دورته السادسة والأربعين، حيث سيُعرض في العرض الإفريقي الأول يوم 21 نوفمبر 2025، في ختام فعاليات المهرجان الذي يُقام خلال الفترة من 12 إلى 21 نوفمبر 2025 تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية.

يأتي عرض الفيلم في القاهرة بعد تتويجه مؤخرًا بـ جائزة الأسد الفضي – الجائزة الكبرى للجنة التحكيم في الدورة الـ82 من مهرجان البندقية السينمائي الدولي، أحد أعرق المهرجانات العالمية، حيث حظي باستقبال نقدي واسع وتصفيق واقف استمر لأكثر من عشرين دقيقة، ما يرسخ مكانته كأحد أبرز الأفلام العالمية لهذا العام.

الفيلم، وهو إنتاج تونسي–فرنسي، عمل درامي يمزج بين الروائي والتوثيقي، مستند إلى أحداث واقعية مؤلمة. يحكي قصة الطفلة الفلسطينية هند رجب (6 سنوات) التي وجدت نفسها محاصَرة في سيارة تحت القصف في غزة بعدما فقدت عائلتها.

