مربوحة راحت المستشفى .. اعرف مرض رحمة أحمد وسبب الإصابة به
لا سكر ولا زيت.. استبعاد هذه الفئات من التموين بعد التحديث الجديد
الإغاثة الطبية بغزة تحذر من كارثة صحية جراء نقص الوقود داخل مستشفيات القطاع
بمشاركة 20 شيف.. مهرجان الرمان يجذب السياح بالغردقة
أبو العينين في مؤتمر دولي بالأمم المتحدة: مجموعة كليوباترا بدأت من الصحراء لتصبح كيانا عالميا يصدر لـ100 دولة
تحت سابع أرض يحصد أربع جوائز ويتصدّر أفضل مسلسل عربي في الموريكس دور
أبو العينين: تجربة مصر في التنمية وتحقيق الاستقرار خلال الـ 10 سنوات الماضية نموذج للدول الأفريقية
كأس إنتركونتيننتال.. بيراميدز يتفوق على أهلي جدة بعد مرور 30 دقيقة
استبعاد صلاح .. تشكيل ليفربول ضد ساوثهامبتون في كأس كاراباو
رئيس وزراء فلسطين: التحركات الدولية تمثل التزامًا بحل الدولتين ورفضًا لممارسات الاحتلال الإسرائيلي
المرشد الإيراني: رفعنا تخصيب اليورانيوم إلى 60% لتلبية احتياجاتنا وليس لصناعة قنبلة نووية
أبو العينين يعبر عن سعادته بالمشاركة في مؤتمر حل الدولتين بالأمم المتحدة
اقتصاد

جهاز تنمية المشروعات يقيم معرض "صنع في دمياط" بمحافظة السويس

جهاز تنمية المشروعات يقيم معرض "صنع في دمياط"
جهاز تنمية المشروعات يقيم معرض "صنع في دمياط"
محمد صبيح

 قام اليوم اللواء طارق الشاذلي محافظ السويس والدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط يرافقهم الأستاذ باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بافتتاح معرض "صنع في دمياط" للأثاث والذي ينظمه جهاز تنمية المشروعات بالتعاون مع محافظتى السويس ودمياط، حيث يقام المعرض بمدينة السويس ويستمر حتى 4 أكتوبر، وقد جرى الافتتاح بحضور محمد مدحت وحاتم العشرى نائبى الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات و يوسف قلادة رئيس القطاع المركزى للمكاتب الاقليمية بالجهاز ولفيف من مسئولي المحافظتين والجهاز.

وذلك في إطار قيام الجهاز بالتعاون مع محافظة دمياط في تنفيذ سلسلة من معارض الأثاث بمختلف المحافظات وذلك بمشاركة عملاء الجهاز.

وأكد رحمي حرص جهاز تنمية المشروعات على فتح منافذ جديدة لتسويق منتجات مصنعى الأثاث بمحافظة دمياط من خلال إقامة سلسة معارض " صنع في دمياط " بالمحافظات بعد النجاحات التي تم تحقيقها من سلسلة معارض " صنع في دمياط " التي تقام بالمبنى الدائم للجهاز في القاهرة وعدد من المحافظات مشيرا إلى أن الجهاز سوف يعقد خلال الفترة القادمة نسخ جديدة من المعرض بعدد من المحافظات وذلك بالتعاون مع اللجنة النقابية العمالية لصناعة الأثاث بدمياط ، لإتاحة المنتجات الفاخرة والمميزة لأهالي تلك المحافظات وكذلك دعما لصناع الأثاث في دمياط بفتح آفاق تسويقية جديدة لهم في السوق المحلي.

وأشار رحمي إلى توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الجهاز بالعمل وفق خطط فعالة لتسويق منتجات أصحاب المشروعات على مختلف تنوعها، وإقامة معارض جديدة في المحافظات، حيث سيتم التركيز على الصناعات التي تشتهر بها كل محافظة والعمل على إقامة معرض لصناعتها في المحافظات الأخرى بالتنسيق والتعاون الكامل مع المحافظات.
وأضاف الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات أنه تم اختيار محافظة السويس لتكون ثاني دورة ضمن سلسة معارض " صنع في دمياط " داخل المحافظات، وذلك بعد نجاح الدورة الأولى بمحافظة الإسكندرية، وذلك نظرا لما تتمتع به محافظة السويس من قوة شرائية وتعداد سكاني وتنوع حضاري وتاريخي، ويشارك بالمعرض مجموعة منتقاة من المشروعات المتوسطة والصغيرة من مصنعي الأثاث بمحافظتى دمياط والسويس.
وأكد رحمي على إتاحة مختلف أوجه الدعم التمويلي والفني والتسويقي لصناع الأثاث في محافظة دمياط، وتمكينهم من تحقيق أكبر استفادة ممكنة من خدمات الجهاز، وذلك للنهوض بالصناعة الوطنية في المحافظة وتقديم المساندة لها وتشجيع أصحاب ورش ومصانع الأثاث على تطوير مشروعاتهم والتوسع في التسويق محليا.
من جانبه أكد اللواء طارق الشاذلي محافظ السويس على أهمية معرض صنع في دمياط لأهالي المحافظة وذلك لإتاحة منتجات الأثاث الدمياطي الشهيرة في السويس تسهيلا على الجمهور لشراء المنتجات التي تتميز بالجودة والسعر المناسب مشيرا إلى أن المحافظة حرصت على تقديم كافة التيسيرات الضرورية لإقامة هذه الدورة من معرض صنع في دمياط والتي يشارك بها أيضا عدد من مصنعى الأثاث بمحافظة السويس لمساعدتهم على تسويق منتجاتهم.
وقال الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط أن معرض "صنع في دمياط" يأتي بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ويهدف إلى استكمال الخطط التي بدأتها المحافظة بالتعاون مع الجهاز، لتحقيق رؤية الدولة نحو النهوض بتلك الصناعة بدمياط، ولدعم الصناع والعاملين بهذا القطاع، هذا إلى جانب المساهمة في خلق آفاق تسويقية جديدة لمنتجاتهم، مشيدا بإقامة نسخ جديدة من المعرض في محافظات أخرى بجانب القاهرة.
ويضم المعرض تشكيلة كبيرة من الأثاث الدمياطي الفاخر الذي يمتاز بأجود أنواع الأخشاب الطبيعية، بالإضافة إلى توفر تصميمات أثاث مبهرة لغرف النوم والسفرة والأطفال والانتريهات مما يتيح الفرصة للجمهور لكي يتمكنوا من زيارة المعرض وشراء أجواد أنواع الأثاث الدمياطي بأسعار مناسبة للجميع.
ومن المقرر أن يشارك في المعرض 61 عارض من مصنعي الأثاث بمحافظة دمياط على أن يفتح ابوابه للجمهور يوميا من الساعة 11 صباحا وحتى 12 مساءا.
جدير بالذكر أن المعرض يقام بكورنيش النيل الجديد بمدينة السويس في ميدان السمسمية خلف الاستاد الجديد.

دمياط صنع في دمياط مصنعى الأثاث

