قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
التعليم تطلق مدارس تكنولوجيا تطبيقية جديدة في تخصص الدواء بالتعاون مع إيطاليا
خبراء عرب: القرار الأممي بشأن حل الدولتين خارطة طريق نحو إقامة دولة فلسطينية
فرص عمل بمهنة التمريض بالإمارات برواتب تصل إلى 7000 درهم.. رابط التقديم
تدمير مدرسة وإخلاء جماعي للمدنيين.. الاحتلال يواصل قصفه العنيف لمخيم الشاطئ
روسيا تسيطر على السماء.. إسقاط 42 مسيرة أوكرانية في ضربات متتالية
وزير الخارجية يستقبل المرشح المصري لمنصب مدير عام اليونسكو
مصر تعزي جمهورية الكونغو الديمقراطية في ضحايا حادث غرق قاربين في شمال غرب البلاد
بعد قصف الدوحة.. اجتماع على العشاء بين ترامب ورئيس الوزراء القطري
المجلس العسكري في ميانمار يلقي قنابل على الأطفال ويقتل 19
توقعات بعودة ظاهرة "لا نينيا" المناخية في سبتمبر... كيف تؤثر علينا؟
حزمة اتفاقات نووية ورقمية وتجارية تتصدر أجندة ترامب خلال زيارة لندن
حبس حرامي توك توك في بولاق الدكرور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

جهاز تنمية المشروعات يتعاون مع تونس لتطوير آليات خدمات ريادة الأعمال

الاتفاقية
الاتفاقية
محمد صبيح

أشاد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة و الصغيرة و متناهية الصغر بأهمية تعاون الجهاز مع حكومة الجمهورية التونسية ممثلة في وزارة التشغيل والتكوين المهني بهدف مشاركة الخبرات و التنسيق في دعم قطاع المشروعات المتوسطة و الصغيرة و تشجيع شباب مصر و تونس علي ريادة الاعمال 

و أشار الي ان الجهاز يعمل علي تنفيذ توجيهات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء و رئيس مجلس ادارة جهاز تنمية المشروعات بفتح آفاق التعاون مع جمهورية تونس الشقيقة للنهوض بقطاع المشروعات المتوسطة و الصغيرة و فتح الأسواق لمنتجات هذه المشروعات بين البلدين 

جاء ذلك في اطار توقيع مذكرة التفاهم بين جهاز تنمية المشروعات المتوسطة و الصغيرة و متناهية الصغر وحكومة الجمهورية التونسية ممثلة في وزارة التشغيل والتكوين المهني و الذي شهده الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء و سارة الزعفراني، رئيسة حكومة الجمهورية التونسية الشقيقة بهدف تعزيز سبل التعاون بين الجانبين في مجال إقامة وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة في البلدين الشقيقين.

حيث وقع عن جهاز تنمية المشروعات باسل رحمى الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر و السيد محمد بن يوسف, سفير الجمهورية التونسية بالقاهرة.وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز تبادل الخبرات والتجارب بين الجانبين في مجال بدء وتطوير المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من خلال التبادل الفني والتقني وتنفيذ برامج مشتركة مع الجانب التونسي، وبما يساهم في خلق المزيد من فرص العمل اللائقة والمستدامة للشباب من الجنسين في البلدين.

وأكد باسل رحمي أن مذكرة التفاهم الموقعة مع الجانب التونسي تأتي في إطار تنفيذ الجهاز لتوجهات الدولة بتعزيز سبل التعاون مع الشركاء المحليين والدوليين والجهات المماثلة المعنية بقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة وكذلك لتدعيم أواصر الصلة بين البلدين الشقيقين بما يساهم في تعزيز التبادل البيني والتجاري والتكامل الاقتصادي بينهما.

 و أوضح رحمي أن مذكرة التفاهم الموقعة من شأنها أن تعزز التعاون بين جهاز تنمية المشروعات ووزارة التشغيل والتكوين المهني في تعزيز ثقافة فكر العمل الحر بين أوساط الشباب في البلدين الشقيقين، وذلك من خلال تبادل الخبرات المتنوعة في برامج ريادة الأعمال وبرامج التمويل والتوعية والتدريب، فضلا عن إنشاء حاضنات أعمال و حاضنات تكنولوجية وتطوير الخدمات اللازمة لتشجيع الشباب على المزيد من الابداع والبدء في مشروعات ابتكارية جديدة وتحويلها إلى مشروعات ذات جدوى اقتصادية.

و أضاف رحمي ان مذكرة التفاهم ستعمل علي فتح آفاق تسويقية جديدة لمنتجات المشروعات الصغيرة في البلدين من خلال إقامة المعارض المشتركة وتبادل الخبرات في الخدمات التسويقية لمساعدة أصحاب تلك المشروعات على التصدير والنفاذ إلى الأسواق العالمية.

المشروعات المتوسطة وزارة التشغيل قطاع المشروعات تنمية المشروعات سبل التعاون مذكرة التفاهم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تصلح بين الزوجين

سورة تصلح بين الزوجين وتمنع خراب البيوت.. أوصى بها النبي فهل تعرفها؟

سورة قصيرة قبل النوم

سورة قصيرة قبل النوم.. تجلب لك الرزق في الصباح سريعا فاغتنمها

متى يكشف الله ستر

متى يكشف الله ستر العبد ويفضحه في الدنيا؟.. في 3 حالات فاحذرها

أسعار الدواجن

هتوصل لـ 50 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت

شبكات الكهرباء

فصل الكهرباء اليوم عن 12 منطقة في مدينة كفر الشيخ.. تعرف عليها

عملية التصويت على إعلان نيويورك

إعلان نيويورك ..ماهي الدول التي ترفض حل الدولتين ؟

ارشيفي

صفارات الإنذار تدوي أرجاء الاحتلال بعد رصد إطلاق صواريخ من اليمن

تنسيق الجامعات 2025

63.3 % العالي للحاسبات والمعلومات 75.5% للحقوق 78%للزراعة .. مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2025

ترشيحاتنا

محافظ الغربية

محافظ الغربية: عروس الدلتا تتزين وحملات نظافة وتشجير على مدار الساعة لإعادة المظهر الجمالي والحضاري

نائب رئيس جامعة أسيوط يتفقد استعدادات المدن الجامعية للعام الدراسي الجديد

نائب رئيس جامعة أسيوط يتفقد استعدادات المدن الجامعية للعام الدراسي الجديد

محافظ بني سويف ووكيل وزارة الصحة

محافظ بنى سويف يُناقش الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة قبل انطلاقها "غداً

بالصور

شئون البيئة بالشرقية تنفذ 18حملة مفاجئة لفحص عودام السيارات

جانب من الحملة
جانب من الحملة
جانب من الحملة

صحة الشرقية تنفذ 54 ألف زيارة منزلية لتقديم الرعاية الصحية لكبار السن وذوي الهمم

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

إجراءات الحصول على الإعفاء الجمركي الكامل لسيارات ذوي الإعاقة

سيارات ذوي الإعاقة
سيارات ذوي الإعاقة
سيارات ذوي الإعاقة

تضليل للمستهلكين.. جدل جديد يلاحق تسلا وإيلون ماسك حول القيادة الذاتية

تسلا وإيلون ماسك
تسلا وإيلون ماسك
تسلا وإيلون ماسك

فيديو

حكاية ديجافو

شيري عادل تفقد الذاكرة .. تفاصيل حكاية ديجافو من ما تراه ليس كما يبدو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: كيف يحدث السلام في الشرق الأوسط ؟

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

المزيد