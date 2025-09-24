مدرب حرس الحدود: حزين على طريقة خسارتنا أمام الأهلي وكان بإمكاننا الفوز |فيديو

أعرب أحمد زهران، المدرب العام لفريق حرس الحدود، عن حزنه من خسارة فريق الحرس أمام الأهلي في الجولة الثامنة من الدوري المصري الممتاز.

وقال زهران، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميين إيهاب الكومي وأحمد جلال، خلال برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، «كنا الأقرب للفوز ووقت ما ضيعنا هدف استقبلنا بعدها هدف فصارت 3-2 للأهلي بدلًا من 3-2 للحرس».

وأردف قائلًا: «ركزنا على أخطاء لاعبي الأهلي في الضربات الثابتة في التمركز الدفاعي لأننا لاحظنا ضعف التمركز الدفاعي لهم في آخر مباراتين».

وتابع قائلًا: «أنا حزين على طريقة الخسارة التي حدثت في مباراة الأهلي، وكنا نمني النفس في الخروج بنقطة على الأقل».