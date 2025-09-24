قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
المتهم في محاولة اغتيال ترامب يحاول التخلص من حياته | تفاصيل
سعر الجنيه الذهب الآن في مصر
من يتحمل تكاليف الزواج؟ .. أمين الفتوى يُحذّر من المُغالاة في النفقات
آخر تحديث .. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه
خبير دولي: مجــ.ــازر غزة «نازية حديثة» ونتنياهو يتحمل مسئوليتها
«الانسجام غائب والتوتر يسيطر».. إبراهيم سعيد يكشف أزمة الأهلي الحقيقية
مدرب حرس الحدود: حزين على طريقة خسارتنا أمام الأهلي وكان بإمكاننا الفوز |فيديو
حصيلة أولية .. مصرع 14 شخصًا في فيضان بحيرة بمقاطعة هواليان شرق تايوان
أمير هشام يكشف سر تراجع مستوى الكرة بالأندية السعودية
عبدالحميد حسن: الأهلي لا يُعاني من أزمات.. وتوقعت عدم فوز الزمالك على الجونة|فيديو
الإمارات تدق ناقوس الخطر: تجاهل غزة يفتح أبواب الإرهاب والفوضى
أسعار الدواجن في الأسواق اليوم الأربعاء 24-9-2025
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

مدرب حرس الحدود: حزين على طريقة خسارتنا أمام الأهلي وكان بإمكاننا الفوز |فيديو

فريق حرس الحدود
فريق حرس الحدود
محمد سمير

أعرب أحمد زهران، المدرب العام لفريق حرس الحدود، عن حزنه من خسارة فريق الحرس أمام الأهلي في الجولة الثامنة من الدوري المصري الممتاز.

وقال زهران، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميين إيهاب الكومي وأحمد جلال، خلال برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، «كنا الأقرب للفوز ووقت ما ضيعنا هدف استقبلنا بعدها هدف فصارت 3-2 للأهلي بدلًا من 3-2 للحرس».

وأردف قائلًا: «ركزنا على أخطاء لاعبي الأهلي في الضربات الثابتة في التمركز الدفاعي لأننا لاحظنا ضعف التمركز الدفاعي لهم في آخر مباراتين».

وتابع قائلًا: «أنا حزين على طريقة الخسارة التي حدثت في مباراة الأهلي، وكنا نمني النفس في الخروج بنقطة على الأقل».

حرس الحدود الأهلي أحمد زهران المدرب العام لفريق حرس الحدود أخطاء لاعبي الأهلي

كيف تقرأ ضغط دمك بشكل صحيح؟.. نصائح مهمة لمُراقبة صحة القلب في المنزل

ماذا تعني أرقام ضغط الدم؟
ماذا تعني أرقام ضغط الدم؟
ماذا تعني أرقام ضغط الدم؟

عادات صباحية بسيطة تعزّز صحة الأمعاء.. هتحل كل مشاكل الهضم | تعرف عليها

أبرز العادات الصباحية للحفاظ على صحة الأمعاء
أبرز العادات الصباحية للحفاظ على صحة الأمعاء
أبرز العادات الصباحية للحفاظ على صحة الأمعاء

فوائد غير متوقعة لشرب الكركديه يوميًا .. اكتشفها

فوائد الكركديه الصحية
فوائد الكركديه الصحية
فوائد الكركديه الصحية

أمطار غزيرة ورياح شديدة تضرب شوارع جدة

أمطار غزيرة ورياح شديدة تضرب شوارع جدة بالسعودية | شاهد

وفاة مفتي المملكة

رحيل قامة دينية كبيرة.. وفاة مفتي المملكة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ

