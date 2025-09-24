‎مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 24-9-2025 والقنوات الناقلة

تتجه أنظار عشاق الكرة العالمية مساء اليوم الأربعاء 24-9-2025 إلى عدد كبير من المباريات في مختلف المسابقات حول العالم ويتصدرها مباراة مانشستر سيتي وهدرسفيلد تاون في الدور الثالث بكأس رابطة المحترفين الإنجليزية، ولقاء أرسنال وبورت فايل.

مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة

‎إنبي X الإسماعيلي – 5 مساء

‎البنك الأهلي X وادي دجلة – 8 مساء

‎سيراميكا كيلوباترا X مودرن سبورت – 8 مساء



‎مواعيد مباريات كأس رابطة المحترفين الإنجليزية

‎نيوكاسل يونايتد X برادفورد – 9.45 مساء

‎هدرسفيلد تاون X مانشستر سيتي – 9.45 مساء

‎توتنهام X دونكاستر – 9.45 مساء

‎بورت فايل X أرسنال – 10 مساء

‎مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

‎خيتافي X ديبورتيفو ألافيس – 8 مساء – beIN Sports 4 HD

‎أتلتيكو مدريد X رايو فاليكانو – 10.30 مساء - beIN Sports 3 HD

‎ريال سوسيداد X ريال مايوركا – 10.30 مساء

‎مواعيد مباريات الدوري الأوروبي

‎نيس X روما – 10 مساء

‎دينامو زغرب X فنربخشة التركي – 10 مساء

‎ريال بيتيس X نوتينجهام فورست – 10 مساء

‎النجم الأحمر X سيلتيك – 10 مساء

‎فرايبورج X بازل – 10 مساء

‎سبورتينج براجا X فينورد – 10 مساء

‎مالمو X لودوجوريتس – 10 مساء

‎مواعيد مباريات كأس إيطاليا

‎بارما X سبيزيا – 6 مساء

‎فيرونا X فينيسيا – 7.30 مساء

‎كومو X ساسولو – 10 مساء

‎مواعيد مباريات كأس خادم الحرمين الشريفين

‎الجبيل X الرياض – 6.10 مساء

‎الجبلين X الفتح – 6.45 مساء

‎العروبة X القادسية – 9 مساء

