تباين أداء بورصات الخليج وسط ضبابية مسار السياسة النقدية الأمريكية

أغلقت البورصات الخليجية على تباين في جلسة الثلاثاء مع استمرار حالة الحذر في ظل الضبابية المحيطة بالخطوات التالية في السياسة النقدية الأميركية وتقييم المستثمرين لتخفيضات معدلات الفائدة بالمنطقة على خطى الفدرالي الأميركي.

مع العلم أن السوق السعودي كان مغلقاً بسبب إجازة يوم العيد الوطني.

بورصة الكويت

ارتفع مؤشر الكويت الأول بنسبة 0.9% في جلسة الثلاثاء ليغلق فوق مستويات 9500 نقطة لأول مرة في تاريخه بدعم من ارتفاع سهمي بنك بوبيان وبنك الكويت الوطني بنسبة 2.9% و1.5% على التوالي.

وأوضح بنك بوبيان في إفصاح له لبورصة الكويت بأنه لا يوجد أي تطورات أو معلومات جديدة لديه من شأنها التأثير على سعر السهم.

كما ارتفع مؤشر الكويت الرئيسي بنسبة 0.7% مسجلاً ثاني مكاسب يومية على التوالي ليحقق إغلاقاً قياسياً جديداً.

بورصة قطر

تراجع مؤشر البورصة القطرية بنسبة 0.4% في جلسة الثلاثاء مسجلاً ثالث خسائر يومية على التوالي بضغط من انخفاض سهمي بنك قطر الوطني وناقلات بنسبة 3% و1.6% على التوالي.

وفي آخر البيانات الاقتصادية، نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لقطر في الربع الثاني من عام 2025 بنسبة 1.9% قياساً بالفترة نفسها من عام 2024 مدفوعاً بنمو الأنشطة غير الهيدروكربوني بنسبة 3.4%.

الأسواق الإماراتية

تراجع مؤشر فوتسي أبوظبي بنسبة 0.3% في جلسة الثلاثاء بعد 3 جلسات متتالية من المكاسب متأثرا بانخفاض بلغ 1.7% في سهم بنك أبوظبي التجاري.

وتخلفت أسهم التكنولوجيا عن نظيراتها العالمية مع تراجع سهم شركة بريسايت للذكاء الاصطناعي بنحو 1%. وأعلنت الشركة، بالتعاون مع شركة شروق الاستثمارية، عن إطلاق صندوق عالمي بقيمة 100 مليون دولار لتسريع الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي.

وأعلنت شركة مدن القابضة عن بيع كامل حصتها غير المباشرة البالغة 17.45% في شركة الدار للعقارات إلى شركة الدار العقارية، مما أدى إلى انخفاض أسهمها بنسبة 1.7%.

وفي سوق دبي، تراجع المؤشر العام بنسبة 1.1% في جلسة الثلاثاء بضغط من انخفاض جماعي للقياديات وفي مقدمتها سهمي إعمار العقارية والإمارات دبي الوطني بنسبة 1.4% و2.4% على التوالي.

وعلى صعيد الطروحات الأولية، انطلق اليوم الثلاثاء الاكتتاب على اسهم شركة أليك القابضة بهدف جمع ما يصل إلى 1.4 مليار درهم من خلال طرح عام أولي بسعر استرشادي يتراوح بين 1.35 درهم و1.40 درهم للسهم.



