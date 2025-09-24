قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
استشهاد 15 فلسطينيا على الأقل في قصف وحشي إسرائيلي على غزة
العلاقة الزوجية .. الإفتاء: لا ينبغي للزوج طلب زوجته في 3 أوقات
هبوط مفاجئ .. تراجع أسعار الفراخ والبيض اليوم الأربعاء.. بكام النهارده؟
مجدي عبدالغني: كنت أفضل من الخطيب أحيانًا.. ولم أعترض على الجوائز
في افتتاح أكاديمية الرقص الشرقي.. «دينا» ترد على الانتقادات |خاص
أحمد شوبير يهاجم لاعبي الأهلي: «النادي وفرلكم كل شيء.. أصلحوا من أنفسكم»
سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر
26 أكتوبر.. موعد عقد أول امتحانات شهرية بالمدارس في العام الدراسي الجديد
بعيدًا عن الأضواء .. نجل الفنانة «دينا»: أحب الطبخ وأفكر أتعلم الرقص في أكاديمية ماما |خاص
كيفية استخراج البطاقة الشخصية لكبار السن 2025
«ميدو»: الأفضل للأهلي حاليًا إعارة «زيزو» حتى يستعيد مستواه
رئيس الحكومة المغربية: غزة تستحق مساعدات عاجلة دون قيد أو شرط
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

تباين أداء بورصات الخليج وسط ضبابية مسار السياسة النقدية الأمريكية

وكاله
وكاله
وكالة

مؤشر الكويت الأول يغلق فوق 9500 نقطة لأول مرة في تاريخه

مؤشر الكويت الرئيسي يسجل إغلاقاً قياسياً جديداً

مؤشر بورصة قطر يسجل ثالث خسائر يومية على التوالي

مؤشر سوق دبي يسجل أكبر خسارة يومية في 3 أسابيع
 

أغلقت البورصات الخليجية على تباين في جلسة الثلاثاء مع استمرار حالة الحذر في ظل الضبابية المحيطة بالخطوات التالية في السياسة النقدية الأميركية وتقييم المستثمرين لتخفيضات معدلات الفائدة بالمنطقة على خطى الفدرالي الأميركي.

مع العلم أن السوق السعودي كان مغلقاً بسبب إجازة يوم العيد الوطني.

بورصة الكويت

ارتفع مؤشر الكويت الأول بنسبة 0.9% في جلسة الثلاثاء ليغلق فوق مستويات 9500 نقطة لأول مرة في تاريخه بدعم من ارتفاع سهمي بنك بوبيان وبنك الكويت الوطني بنسبة 2.9% و1.5% على التوالي.

وأوضح بنك بوبيان في إفصاح له لبورصة الكويت بأنه لا يوجد أي تطورات أو معلومات جديدة لديه من شأنها التأثير على سعر السهم.

كما ارتفع مؤشر الكويت الرئيسي بنسبة 0.7% مسجلاً ثاني مكاسب يومية على التوالي ليحقق إغلاقاً قياسياً جديداً.

بورصة قطر

تراجع مؤشر البورصة القطرية بنسبة 0.4% في جلسة الثلاثاء مسجلاً ثالث خسائر يومية على التوالي بضغط من انخفاض سهمي بنك قطر الوطني وناقلات بنسبة 3% و1.6% على التوالي.

وفي آخر البيانات الاقتصادية، نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي  لقطر في الربع الثاني من عام 2025 بنسبة 1.9% قياساً بالفترة نفسها من عام 2024 مدفوعاً بنمو الأنشطة غير الهيدروكربوني بنسبة 3.4%.

الأسواق الإماراتية

تراجع مؤشر فوتسي أبوظبي بنسبة 0.3% في جلسة الثلاثاء بعد 3 جلسات متتالية من المكاسب متأثرا بانخفاض بلغ 1.7% في سهم بنك أبوظبي التجاري.

وتخلفت أسهم التكنولوجيا عن نظيراتها العالمية مع تراجع سهم شركة بريسايت للذكاء الاصطناعي بنحو 1%. وأعلنت الشركة، بالتعاون مع شركة شروق الاستثمارية، عن إطلاق صندوق عالمي بقيمة 100 مليون دولار لتسريع الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي.

وأعلنت شركة مدن القابضة عن بيع كامل حصتها غير المباشرة البالغة 17.45% في شركة الدار للعقارات إلى شركة الدار العقارية، مما أدى إلى انخفاض أسهمها بنسبة 1.7%.

وفي سوق دبي، تراجع المؤشر العام بنسبة 1.1% في جلسة الثلاثاء بضغط من انخفاض جماعي للقياديات وفي مقدمتها سهمي إعمار العقارية والإمارات دبي الوطني بنسبة 1.4% و2.4% على التوالي.

وعلى صعيد الطروحات الأولية، انطلق اليوم الثلاثاء الاكتتاب على اسهم شركة أليك القابضة بهدف جمع ما يصل إلى 1.4 مليار درهم من خلال طرح عام أولي بسعر استرشادي يتراوح بين 1.35 درهم و1.40 درهم للسهم.

 

الأسواق الإماراتية بورصة الكويت مؤشر الكويت الرئيسي يسجل إغلاقاً قياسياً جديداً مؤشر سوق دبي يسجل أكبر خسارة يومية في 3 أسابيع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بطاقة التموين

لا سكر ولا زيت.. استبعاد هذه الفئات من التموين بعد التحديث الجديد

رحمة احمد

تضخم في الكبد.. نقل الفنانة رحمة أحمد إلى المستشفى |خاص

الاسورة الفرعونية

عملتها من جديد .. فتاة تعيد الأسورة الفرعونية للحياة | تفاصيل

رحمة احمد

مربوحة راحت المستشفى .. اعرف مرض رحمة أحمد وسبب الإصابة به

محمد سراج

بعد حذفها .. عضو مجلس الأهلي يعتذر عن تهنئة بيراميدز ويؤكد: «النية كانت للاعبين فقط»

أسعار الطماطم

بعد وصولها لـ 25 جنيهًا .. موعد انخفاض أسعار الطماطم بالأسواق

ترامب

نبحث وقف الحرب وربما نُنهيها الآن.. ترامب: الاجتماع مع قادة الدول العربية والإسلامية كان عظيمًا

حالة الطقس

أمطار وضباب ورياح.. طقس متقلب يضرب معظم أنحاء البلاد غدا

ترشيحاتنا

فلسطين تظهر لأول مرة في خرائط الحكومة البريطانية

بريطانيا تعترف رسميًا بفلسطين وتُدرجها على خريطة السفر .. خطوة دبلوماسية تُربك إسرائيل

صورة أرشيفية

الاعترافات الدولية بفلسطين| الغرب يكسر عقود الانحياز لإسرائيل ويفتح مرحلة جديدة للصراع.. خبير يعلق

الأزهر والقومي لذوي الإعاقة يطلقان مبادرة لتأهيل الدعاة بلغة الإشارة

الأزهر والقومي لذوي الإعاقة يطلقان مبادرة لتأهيل الدعاة بلغة الإشارة وتدشين منصة لخدمة الصم وضعاف السمع.. صور

بالصور

تجعلها طازجة لفترة أطول.. طرق ذكية لحفظ النعناع والبقدونس والشبت والكزبرة |تعرف عليها

طرق لحفظ الخضروات والورقيات لفترة طويلة
طرق لحفظ الخضروات والورقيات لفترة طويلة
طرق لحفظ الخضروات والورقيات لفترة طويلة

يحمي اللثة ويقلل خطر فقدان الأسنان.. فوائد غير متوقعة لاتباع النظام الغذائي المتوسطي على صحة الفم

العلاقة بين النظام الغذائي المتوسطي وصحة الفم
العلاقة بين النظام الغذائي المتوسطي وصحة الفم
العلاقة بين النظام الغذائي المتوسطي وصحة الفم

لعلاج تساقط الشعر وتحفيز نموه .. وصفة طبيعية في المنزل

وصفة طبيعية لعمل سيروم الروزماري في المنزل
وصفة طبيعية لعمل سيروم الروزماري في المنزل
وصفة طبيعية لعمل سيروم الروزماري في المنزل

التهاب المفاصل الروماتويدي .. أبرز الأعراض غير المتوقعة ومضاعفاته الخطيرة

أعراض ومضاعفات غير متوقعة لالتهاب المفاصل الروماتويدي
أعراض ومضاعفات غير متوقعة لالتهاب المفاصل الروماتويدي
أعراض ومضاعفات غير متوقعة لالتهاب المفاصل الروماتويدي

فيديو

أمطار غزيرة ورياح شديدة تضرب شوارع جدة

أمطار غزيرة ورياح شديدة تضرب شوارع جدة بالسعودية | شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

المزيد