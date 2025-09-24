قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدبولي من نيويورك: مصر بدأت في إجراءات تدريب قوات الأمن الفلسطينية
الأرصاد تعلن سقوط أمطار على تلك المناطق.. وتكشف حالة الطقس
درجات الحرارة المتوقعة اليوم في مصر والعواصم العربية والعالمية
انطلاق فعاليات اليوم الثاني من حفل استقبال الأمانة العامة للشيوخ للأعضاء المنتخبين
وزير الاستثمار: نستهدف مضاعفة الاستثمارات الأجنبية المباشرة بأجندة إصلاحية مبتكرة
توجيهات بمواصلة رفع تنافسية المنتج المحلي في الأسواق
وفاة كلوديا كاردينالي.. رفضت فى البداية العمل بالسينما ولقبت بملهمة فيليني
شروط جديدة لاستخراج رخصة القيادة المهنية.. فيديو
وفد سياحي إسباني يحتفي بسائق مصري ويصفه بأنه الأفضل.. تفاصيل
وزراء خارجية مجموعة السبع يبحثون المزيد من الضغوط الاقتصادية على روسيا
وفاة كلوديا كاردينالي.. تكشف فى حوار سابق لصدى البلد علاقتها بعمر الشريف وارتباطها بمصر
اليوم.. خامس جلسات استئناف المتهم بالتعدي على ياسين تلميذ دمنهور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

توجيهات بمواصلة رفع تنافسية المنتج المحلي في الأسواق

أرشيفيه
أرشيفيه
ولاء عبد الكريم

تواصل الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة القيام بدورها الوطني في دعم وتحديث الصناعة المصرية وتعزيز تنافسية المنتج المحلي.. وذلك في إطار توجيهات الفريق مهندس  كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل.

وتوفر الهيئة من خلال إداراتها المختلفة حزمة متكاملة من الخدمات الاستشارية والفنية للمصانع والأفراد، بما يسهم في رفع جودة المنتجات المصرية وزيادة قدرتها على المنافسة في الأسواق المحلية والدولية، كما تعمل الهيئة على مساعدة الشركات في التطبيق والتطوير والتحسين المستمر لأنظمة الجودة والتأكد من مطابقة منتجاتها للمواصفات القياسية المعتمدة.

وفي إطار بناء القدرات البشرية، يقدم المعهد القومي للجودة التابع للهيئة برامج تدريب وتأهيل متخصصة تهدف إلى رفع كفاءة الكوادر داخل المؤسسات، وتمكينها من تطبيق أحدث أنظمة الجودة والحصول على الشهادات المعتمدة وتقديم الاستشارات الفنية وتأهيل الشركات والمصانع لمختلف أنظمة الجودة والإدارة وكذلك منح رخص مزاولة المهن في مجالات الجودة المختلفة والبصمة الكربونية.

وتؤكد الهيئة أنه على الشركات والمؤسسات الراغبة في التعرف على اشتراطات الحصول على شهادات الجودة والمطابقة طبقا للمتطلبات الدولية التوجه مباشرة إلى الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة أو من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة www.eos.org.eg باعتبارها الجهة الوطنية الرسمية المنوطة بهذا الدور والذراع الفني للدولة في مجالات المواصفات والجودة.

كما توفر الهيئة خدمة منح البطاقات والعلامات البيئية للمنتجات للقطاعات المختلفة كما تمنح الشركات التحقق والمصادقة من تقارير البصمة الكربونية من خلال وحدة الاداء البيئي المعتمدة من المجلس الوطني للاعتماد "إيجاك" في هذا الشأن.

ويأتي ذلك اتساقًا مع توجهات الدولة المصرية نحو تعزيز جودة المنتج المحلي وزيادة معدلات التصدير، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وترسيخ مكانة مصر الصناعية على المستويين الإقليمي والدولي.

الاقتصاد الوطني الجهة الوطنية الرسمية للمصانع والأفراد القدرات البشرية البطاقات والعلامات البيئية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الاسورة الفرعونية

عملتها من جديد .. فتاة تعيد الأسورة الفرعونية للحياة | تفاصيل

محمد سراج

بعد حذفها .. عضو مجلس الأهلي يعتذر عن تهنئة بيراميدز ويؤكد: «النية كانت للاعبين فقط»

أسعار الطماطم

بعد وصولها لـ 25 جنيهًا .. موعد انخفاض أسعار الطماطم بالأسواق

ترامب

نبحث وقف الحرب وربما نُنهيها الآن.. ترامب: الاجتماع مع قادة الدول العربية والإسلامية كان عظيمًا

حالة الطقس

أمطار وضباب ورياح.. طقس متقلب يضرب معظم أنحاء البلاد غدا

الدولار

رسميًا الآن.. سعر الدولار مقابل الجنيه

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

الشعب الأمريكي يصدم ترامب: لا تستحق جائزة نوبل للسلام

حديقة الحيوان

موعد افتتاح حديقة الحيوان بالجيزة أمام الجمهور

ترشيحاتنا

ارشيفية

بسبب خناقة والديه.. إصابة رضيع بكسر في الجمجمة بالوراق

ارشيفية

لمس جسدها.. طالبة تتهم طبيب أسنان بالتحرش بها داخل عيادته

أرشيفية

تجديد حبس 4 أشخاص بتهمة تعاطي المواد المخدرة في العمرانية

بالصور

وفاة كلوديا كاردينالي.. تكشف فى حوار سابق لصدى البلد علاقتها بعمر الشريف وارتباطها بمصر

كلوديا كاردينالي
كلوديا كاردينالي
كلوديا كاردينالي

لوك جديد.. بوسي تخطف الأنظار بظهورها الأخير

بوسي
بوسي
بوسي

أداة للقـ.تل وليس الحماية.. الإيرباجز "المضروبة" من الصين تنفجر في السيارات الأمريكية

الإيرباجز
الإيرباجز
الإيرباجز

سيارات خارقة من صنع الذكاء الاصطناعي.. BMW "بسرعة البرق"

BMW
BMW
BMW

فيديو

أمطار غزيرة ورياح شديدة تضرب شوارع جدة

أمطار غزيرة ورياح شديدة تضرب شوارع جدة بالسعودية | شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

المزيد