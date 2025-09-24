قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

وكيل تعليم الوادي الجديد يشدد على الانضباط الإداري ويتابع تسليم الكتب للطلاب

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

أجرى الدكتور سامي فضل دياب، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد،  جولة تفقدية بمدرسة الأمل الإعدادية بمدينة الخارجة، في إطار متابعة سير العملية التعليمية مع انطلاق العام الدراسي الجديد 2025 – 2026، يرافقه السيد مجدي محمد محمود مدير إدارة الخارجة التعليمية.

تفقد الفصول الدراسية والمعامل وحجرات الوسائل والأفنية المدرسية

وخلال الجولة، تفقد وكيل الوزارة الفصول الدراسية والمعامل وحجرات الوسائل والأفنية المدرسية، حيث شدد على ضرورة الانضباط الإداري من جانب جميع العاملين، والالتزام بالمهام والمسؤوليات الموكلة إليهم، بما يضمن تهيئة بيئة تعليمية مناسبة للطلاب. 

كما اطمئن على الانتهاء من توزيع الكتب الدراسية على التلاميذ في بداية العام الدراسي دون أي تأخير، بما يساهم في استقرار العملية التعليمية منذ يومها الأول.

وفي إطار حرصه على التواصل المباشر مع الطلاب والمعلمين، شارك وكيل الوزارة  في حصة رياضيات للصفين الأول والثاني الإعدادي، حيث وجه مجموعة من الأسئلة للطلاب وتلقى إجاباتهم، معبرًا عن تقديره لمستواهم الدراسي، ومشيدًا بجهود المعلمين في رفع كفاءة الطلاب، كما دعا الطلاب إلى الجد والاجتهاد لتحقيق النجاح والتفوق خلال العام الدراسي.

التوجيه باستغلال المساحات الفارغة في زراعة النخيل والأشجار المثمرة

وفي ختام جولته، وجه الدكتور سامي دياب باستغلال المساحات الفارغة داخل المدرسة في زراعة النخيل والأشجار المثمرة، بما يساهم في إضفاء مظهر حضاري مشرف، ويعزز في الوقت ذاته ثقافة الحفاظ على البيئة والمساحات الخضراء بين الطلاب.

وأكد وكيل الوزارة أن جولاته الميدانية ستتواصل بشكل دوري لمتابعة انتظام الدراسة في مختلف المدارس، والاطمئنان على توفير كافة الاحتياجات اللازمة، تنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، الذي شدد على ضرورة المتابعة المستمرة، والتأكد من توفير بيئة تعليمية آمنة وداعمة للطلاب والمعلمين على حد سواء.

وتشهد محافظة الوادي الجديد مع بداية العام الدراسي الجديد سلسلة من الجولات الميدانية والزيارات التفقدية للمدارس، وذلك لمتابعة انتظام العملية التعليمية والتأكد من جاهزية المباني وتوافر الكتب الدراسية والكوادر التعليمية، في إطار خطة شاملة تهدف لتهيئة بيئة تعليمية مناسبة وداعمة للطلاب.

