أسعار بايك ‏U5‎‏ بلس موديل 2025 في السعودية

طرحت شركة بايك الصينية طرازها U5 بلس 2025 في السوق السعودي منذ شهور، مستهدفة فئة السيدان الاقتصادية متوسطة الحجم بتجهيزات متطورة وأسعار تنافسية.

تعتمد السيارة بايك U5 بلس على محرك 1.5 لتر تيربو بأربع أسطوانات، يولد قوة تبلغ 111 حصانا مع عزم دوران يصل إلى 142 نيوتن.متر، ويرتبط المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من نوع CVT، مع نظام دفع أمامي يوازن بين الأداء والاستهلاك الاقتصادي للوقود، وتبلغ سعة خزان الوقود 48 لترا، ما يمنح السيارة مدى مناسبا للرحلات اليومية داخل المدن وخارجها.

جاءت السيارة بايك ‏U5‎‏ بلس، بأبعاد خارجية مع طول يبلغ 4660 ملم، وعرض 1820 ملم، وارتفاع 1480 ملم، مع قاعدة عجلات 2670 ملم، ما يوفر مساحة داخلية مريحة للركاب، وتصل سعة الصندوق الخلفي إلى 430 لترا، لتلبي احتياجات الاستخدام العائلي، أما التصميم الخارجي، فيحمل لمسات عصرية مع خطوط انسيابية ومصابيح أمامية حادة تعزز حضورها على الطريق.

حرصت بايك على تزويد U5 بلس بمقصورة عصرية تتضمن شاشة وسطية قياس 12.3 بوصة، وشاشة عدادات رقمية، إلى جانب مقاعد جلدية توفر راحة إضافية. وفي الفئات الأعلى، يحصل العملاء على تجهيزات متقدمة مثل مقاعد أمامية بخاصية التدفئة والتبريد والتدليك، بالإضافة إلى نظام صوتي من JBL يضم 8 سماعات، وسقف بانورامي يمنح المقصورة لمسة فاخرة.

تضم السيارة أنظمة أمان متكاملة تشمل ABS، EBD، ونظام الثبات الإلكتروني ESP، إلى جانب مراقبة ضغط الإطارات، ومجموعة من تقنيات المساعدة على القيادة، ما يعزز ثقة السائق ويضمن أعلى مستويات الحماية.

‏ويبدأ سعر السيارة من نحو 45,989 ريالا سعوديا للفئة الأساسية، فيما تصل أعلى الفئات إلى قرابة 63,239 ريالا.