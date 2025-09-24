إحباط محاولة تهريب أقراص مخدرة بحوزة راكب قادم من برلين بمطار الغردقة

تمكنت سلطات جمارك مطار الغردقة الدولي من إحباط محاولة تهريب كمية من الأقراص المخدرة بحوزة راكب ألماني الجنسية قادم من مطار برلين، وذلك بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975، حيث جرى ضبط المضبوطات والتحفظ عليها وفق الإجراءات القانونية المتبعة.

بدأت الواقعة باشتباه رئيس قسم التفتيش أثناء مرور الراكب من بوابة اللجنة الجمركية، ليتم تمرير الحقائب على جهاز الفحص بالأشعة السينية X-ray الذي أكد الاشتباه، ثم أسفرت عملية التفتيش اليدوي عن العثور على أقراص مدرجة بجدول المخدرات داخل أمتعة الراكب، ليجري الجرد والتحريز بحضور مسؤولي الأمن الجمركي المختصين داخل الدائرة الجمركية.

ووجّه مدير عام جمارك الغردقة باتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 12 لسنة 2025 بعد العرض على القيادات المختصة، وذلك في إطار تعليمات مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية والمطارات وإحباط كافة محاولات التهرب، مع إحالة المتهم والمضبوطات للنيابة المختصة لاستكمال التحقيقات.