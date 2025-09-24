محافظ المنوفية يحيل عددا من المختصين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور للنيابة الإدارية

أحال اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية عدد من المختصين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور للنيابة الإدارية لإعمال شئونها لتقاعسهم في إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال مخالفة الرسومات الهندسية للتراخيص الصادرة لعدد من المواطنين بالمخالفة للقانون ، جاء ذلك بناءً علي تقرير إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة بالديوان العام .

حيث تبين من خلال الفحص والمعاينة علي الطبيعة ، قيام المختصين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور بإصدر ثلاث رخص بناء وعدم متابعة أعمال تنفيذ تلك الرخص علي أرض الواقع وعدم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات التي شابت تنفيذ التراخيص طبقاً للقانون 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية ، مما ترتب عليه قيام المواطنين بمخالفة الإشتراطات والرسومات الهندسية في أعمال التنفيذ وعدم إلتزامهم بنود الرخص الصادرة لهم .

ومن جانبه أكد محافظ المنوفية على إستمرار مكافحة الفساد المالي والإداري والتصدي بكل حزم لهذه المخالفات ومرتكبيها وكل من قصر في أداء واجبه الوظيفي ومشدداً على محاسبة المقصرين.