قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تصعيد جديد في غزة.. شهيد في البريج و12 آخرين في خان يونس
بعد نشر صدى البلد.. يوسف يتسلم عمله معيدا بجامعة سوهاج
الحبس 6 أشهر وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة الامتناع عن تسليم الميراث
10 فتيات و5 شباب أجانب ومصريين.. الأمن يداهم مركز صحي لممارسة الرذيلة بالتجمع
خالد طلعت يثير الجدل بشأن الأهلي : عامل رقم كارثي
بمناسبة العام الدراسي الجديد.. رجال الشرطة يصطحبون أبناء الشهداء إلى مدارسهم
محافظ قنا يوجه بسرعة إنهاء ملفات تقنين أراضي الدولة والمتغيرات المكانية
البيت بقى كوم تراب.. القصة الكاملة لانهيار عقار المنيا المتسبب في تهشم سيارة وحفار
اجتماع مع شركات الوساطة.. البورصة تستعد لإطلاق حملات ترويجية لتشجيع الاستثمار
الصحة : دعم مرضى سرطان الدم وتوفير كافة احتياجاتهم الطبية
فسخ عقده.. الهلال السعودي يشكو نجمه السابق في الفيفا
بعد ارتفاع أسعارها.. نقيب الفلاحين يكشف موعد انخفاض ثمن الطماطم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الإماراتية رشا خليفة ضمن لجنة تحكيم جوائز مصر لرواد الأعمال 2025

ارشيفيه
ارشيفيه
وكالة

أعلنت إدارة جوائز مصر لرواد الأعمال (EEA) اختيار رشا خليفة المبارك،للانضمام إلى لجنة تحكيم جائزة الابتكار الثقافي في النسخة الخامسة من المسابقة، وذلك تقديرًا لخبرتها في مجالات الاقتصاد الإبداعي والفن والثقافة.

وتُعد المبارك من أبرز رائدات الأعمال الإماراتيات في القطاع الإبداعي، حيث أسست وأدارت عدداً من الشركات العاملة في الموسيقى والسينما والإنتاج الثقافي، بجانب عضويتها في منظمات إقليمية ودولية تُعنى بدعم المواهب وحماية حقوق المبدعين.

 كما ترأست شركة "ميوزيك نيشن" التي حصلت على ترخيص رسمي لإدارة الحقوق الجماعية للموسيقى في دولة الإمارات، وأسهمت في إبرام شراكات مع مؤسسات عالمية لحماية حقوق الفنانين وضمان عوائدهم.

ويأتي اختيارها ضمن لجنة التحكيم ليعكس توجه المسابقة نحو إشراك شخصيات ذات خبرة إقليمية واسعة في تقييم المشروعات المرشحة، بما يضمن الحياد والشفافية في عملية التحكيم، خاصة في مجالات ترتبط بالثقافة والفنون والإبداع.

وتُقام جوائز مصر لرواد الأعمال للعام الخامس على التوالي بهدف دعم مجتمع ريادة الأعمال وتسليط الضوء على النماذج الملهمة في مختلف القطاعات. وتشهد المسابقة مشاركة واسعة من رواد الأعمال والخبراء، وتستهدف إبراز قصص نجاح أحدثت تأثيرًا ملموسًا في مجتمعاتها، بما يسهم في تعزيز الابتكار وتبادل الخبرات داخل المنطقة.

والفن والثقافة في مجالات الاقتصاد الإبداعي المشروعات المرشحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد سراج

بعد حذفها .. عضو مجلس الأهلي يعتذر عن تهنئة بيراميدز ويؤكد: «النية كانت للاعبين فقط»

الدولار

رسميًا الآن.. سعر الدولار مقابل الجنيه

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

الشعب الأمريكي يصدم ترامب: لا تستحق جائزة نوبل للسلام

فراخ وبيض

هبوط مفاجئ .. تراجع أسعار الفراخ والبيض اليوم الأربعاء.. بكام النهارده؟

دواجن وبيض

أسعار الدواجن في الأسواق اليوم الأربعاء 24-9-2025

صورة تعبيرية

آخر تحديث .. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

فوائد الكركديه الصحية

فوائد غير متوقعة لشرب الكركديه يوميًا .. اكتشفها

ترشيحاتنا

أنغام

أنغام تشعل حماس الجمهور على مسرح الرويال ألبرت هول في لندن وتكريم تاريخي

انغام

شفاءها في الغناء.. لميس الحديدي توجه رسالة إلى أنغام بعد حفلها في لندن

ناني سعد الدين

ناني سعد الدين: الحجاب ليس وراء قلة الأعمال المعروضة علي.. والمشكلة في الشللية

بالصور

أودي الصينية تسجل 10,000 طلب مسبق في 30 دقيقة فقط

آودي
آودي
آودي

بتكلفة 41 مليون جنيه.. افتتاح مدرستين في مركز أبو حماد بالشرقية

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

وزير الطيران يشارك في الجلسة الافتتاحية للجمعية العمومية للإيكاو واجتماع أفكاك بمونتريال

وزير الطيران يشارك في الجلسة الافتتاحية للجمعية العمومية للإيكاو واجتماع أفكاك بمونتريال
وزير الطيران يشارك في الجلسة الافتتاحية للجمعية العمومية للإيكاو واجتماع أفكاك بمونتريال
وزير الطيران يشارك في الجلسة الافتتاحية للجمعية العمومية للإيكاو واجتماع أفكاك بمونتريال

جمبسوت جذاب.. ليلى زاهر تستعرض رشاقتها

ليلى زاهر
ليلى زاهر
ليلى زاهر

فيديو

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 168 من كلية الضباط الإحتياط

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 168 من كلية الضباط الاحتياط

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

المزيد