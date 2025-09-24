الإماراتية رشا خليفة ضمن لجنة تحكيم جوائز مصر لرواد الأعمال 2025

أعلنت إدارة جوائز مصر لرواد الأعمال (EEA) اختيار رشا خليفة المبارك،للانضمام إلى لجنة تحكيم جائزة الابتكار الثقافي في النسخة الخامسة من المسابقة، وذلك تقديرًا لخبرتها في مجالات الاقتصاد الإبداعي والفن والثقافة.

وتُعد المبارك من أبرز رائدات الأعمال الإماراتيات في القطاع الإبداعي، حيث أسست وأدارت عدداً من الشركات العاملة في الموسيقى والسينما والإنتاج الثقافي، بجانب عضويتها في منظمات إقليمية ودولية تُعنى بدعم المواهب وحماية حقوق المبدعين.

كما ترأست شركة "ميوزيك نيشن" التي حصلت على ترخيص رسمي لإدارة الحقوق الجماعية للموسيقى في دولة الإمارات، وأسهمت في إبرام شراكات مع مؤسسات عالمية لحماية حقوق الفنانين وضمان عوائدهم.

ويأتي اختيارها ضمن لجنة التحكيم ليعكس توجه المسابقة نحو إشراك شخصيات ذات خبرة إقليمية واسعة في تقييم المشروعات المرشحة، بما يضمن الحياد والشفافية في عملية التحكيم، خاصة في مجالات ترتبط بالثقافة والفنون والإبداع.

وتُقام جوائز مصر لرواد الأعمال للعام الخامس على التوالي بهدف دعم مجتمع ريادة الأعمال وتسليط الضوء على النماذج الملهمة في مختلف القطاعات. وتشهد المسابقة مشاركة واسعة من رواد الأعمال والخبراء، وتستهدف إبراز قصص نجاح أحدثت تأثيرًا ملموسًا في مجتمعاتها، بما يسهم في تعزيز الابتكار وتبادل الخبرات داخل المنطقة.