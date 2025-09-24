النائب السيد عبد الصبور: الصناعة والاستثمار على رأس أولوياتي لدعم الاقتصاد

أكد النائب السيد عبد الصبور، عضو مجلس الشيوخ، أنه سيعمل خلال الفترة المقبلة على ملف الصناعة والاستثمار، باعتباره من أهم الملفات التي تمثل أولوية كبرى لدعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل جديدة للشباب.

وأوضح "عبد الصبور" في تصريحات للمحررين البرلمانين أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تولي اهتمامًا بالغًا بملف الصناعة والاستثمار، لما له من دور محوري في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز مكانة مصر على خريطة الاقتصاد العالمي.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أنه سيتقدم بعدد من المقترحات التي تسهم في جذب الاستثمارات وتشجيع القطاع الخاص، بالإضافة إلى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، باعتبارها قاطرة رئيسية للتنمية وزيادة الإنتاج المحلي.