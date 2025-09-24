جامعة الإسكندرية: نولي اهتماما كبيرا بتوسيع شراكاتنا مع الجامعات المرموقة

أكد رئيس جامعة الإسكندرية الدكتور عبد العزيز قنصوة اهتمام الجامعة البالغ بتوسيع شراكاتها الدولية مع الجامعات المرموقة عالميًا.



جاء ذلك خلال استقبال قنصوة وفدًا من جامعة "فرجينيا تك" الأمريكية ضم كلًا من الدكتور خالد حسونة والدكتور جيم إيجنايدر، لبحث التعاون الأكاديمي والبحثي بين الجامعتين، خاصة في مجالات البرامج المشتركة والدرجات المزدوجة، وتبادل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، ودعم المشروعات البحثية المشتركة.



وأوضح رئيس جامعة الإسكندرية أن التعاون مع جامعة "فرجينيا تك" يمثل إضافة نوعية تسهم في تطوير البرامج الأكاديمية والبحثية بالجامعة، وتفتح أمام الطلاب فرصًا متميزة للتعلم والانفتاح على التجارب العالمية.



وأعرب رئيس وفد الجامعة عن سعادته بزيارة جامعة الإسكندرية، مؤكدًا حرص جامعته على بناء شراكة مثمرة مع واحدة من أعرق الجامعات المصرية.



وأشار إلى أن هذا التعاون سيفتح آفاقًا جديدة للتبادل العلمي والثقافي بما يعود بالنفع على الجانبين، ويدعم توجه الجامعتين نحو تعزيز الحضور الدولي في مجالات التعليم والبحث العلمي.



حضر اللقاء كلا من الدكتور علي عبد المحسن، مستشار رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة أمنية مختار ياقوت، وكيل كلية الأعمال لشئون الدراسات العليا والبحوث.