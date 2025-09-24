لوك كاجوال .. هنا الزاهد تستعرض رشاقتها عبر إنستجرام

نشرت الفنانة هنا الزاهد، صورة جديدة لها رفقة صديقتها عبر خاصية ستوري من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة كاجوال.

وظهرت هنا الزاهد ، مرتديه بنطال جينز كاجوال باللون الاسود، كما نسقت معه توب باللون الاسود أيضا ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية تعتمد هنا الزاهد، في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها، مع اختيار احمر الشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال أنوثتها.

كما اختارت هنا الزاهد، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع إطلالتها.

ونعرض لكم صور الفنانة هنا الزاهد