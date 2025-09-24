قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قرار جديد بشأن معارضة كروان مشاكل على حبسه بتهمة سب وقذف مذيعة شهيرة
إحالة المذيعة إنجي حمادة للمحكمة الاقتصادية بتهمة غسل الأموال
تحديث بطاقة التموين2025 .. الخطوات والرابط
بديل بطاقات التموين.. خطوات استخراج الكارت الموحد وأماكن استلامه
توغل مفاجئ لـ قوات الإحتلال لبلدة سورية على الحدود
مسؤول أمريكي: واشنطن لن تتورط بقواتها في الصراع بأوكرانيا
بعد ماكرون.. شرطة نيويورك تمنع أردوغان من العبور بسبب موكب ترمب
تحديد موعد الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني
تأجيل محاكمة المتهم بالتعدي على الطفل ياسين لجلسة 15 نوفمبر لهذا السبب
عطل الطريق وتعدى على مواطن.. القبض على سائق أتوبيس بالجيزة
النقل توقع مع جايكا اتفاقية تمويل الشريحة الرابعة من المرحلة الأولى للخط الرابع لمترو القاهرة الكبرى
الائتلاف الوطني يشيد باستجابة وزير العدل لأزمة إقرارات الذمة المالية لمرشحي النواب
محافظات

تأجيل محاكمة المتهم بالتعدي على الطفل ياسين لجلسة 15 نوفمبر لهذا السبب

الطفل ياسين
الطفل ياسين
ساندي رضا

قررت محكمة جنايات مستأنف دمنهور، تأجيل محاكمة المتهم بالتعدي على الطفل ياسين لجلسة 15 نوفمبر للمرافعة.

قضية الطفل ياسين 

وكانت قد قررت محكمة استئناف جنايات دمنهور، الدائرة الثالثة المنعقدة بمحكمة إيتاي البارود الابتدائية، تأجيل نظر استئناف المتهم في قضية الطفل ياسين على الحكم الصادر ضده بالسجن المؤبد، لآخر الجلسة لتمكين دفاع المدعين بالحق المدني والمتهم من الاطلاع على التحقيقات الواردة من نيابة أمن الدولة العليا.

ويشار إلى أنه قد قررت هيئة المحكمة، في الجلسة الماضية تأجيل المحاكمة لجلسة اليوم الأربعاء الموافق 24 سبتمبر 2025، وذلك لضم أوراق التحقيق مع نهاد قطب بنيابة أمن الدولة العليا، بناءً على طلب الدفاع عن المتهم.

خامس جلسات الاستئناف في قضية الطفل ياسين 

بدأت محكمة جنايات مستأنف دمنهور، المنعقدة بمحكمة إيتاي البارود، برئاسة المستشار أشرف عياد، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشارين إيهاب الشنواني وفخر الدين عبد التواب، ومحمد سعيد، منذ قليل، خامس جلسات الاستئناف في قضية هتك عرض الطفل “ياسين” داخل إحدى المدارس الخاصة، والمتهم فيها “ص.ك”، .

مناقشة كبير الأطباء الشرعيين

وكانت قد قررت هيئة المحكمة، تأجيل نظر الاستئناف فى قضية هتك عرض الطفل ياسين إلى جلسة اليوم 24 سبتمبر الجاري، بعد مناقشة كبير الأطباء الشرعيين وذلك لضم أوراق التحقيق مع نهاد قطب بنيابة أمن الدولة العليا.

واستمعت هيئة المحكمة، في الجلسة الماضية لكبير الأطباء الشرعيين ومناقشته فى تقرير الطب الشرعى وضم أوراق علاج المتهم وضم أوراق نيابة أمن الدولة العليا بشأن أقوال شهود الإثبات والتحقيقات التى تمت معهم لأوراق القضية.


ونظرت هيئة المحكمة خلال جلساتها الماضية، الاستئناف المقدم من دفاع المتهم بحضور هيئة الدفاع عن المجني عليه بقيادة طارق العوضى المحامى وأسرة الطفل إضافة إلى تواجد المتهم وهيئة الدفاع عنه، حيث حضر الطفل مرتديا قناع سبايدر مان.

وخلال الجلسة الماضية استمعت هيئة المحكمة لطلبات دفاع المتهم، وتضمنت طلبات هيئة الدفاع عن المتهم من المحكمة استدعاء كبير الأطباء الشرعيين لمناقشته فيما ورد بتقرير الطب الشرعي.

كما طلب الدفاع الحصول على صورة رسمية من تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا مع سيدة قيل أن لها علاقه بالواقعة.

يذكر أن محكمة جنايات دمنهور، قد أصدرت في جلستها بتاريخ 30 أبريل الماضي، حكمها بالسجن المؤبد على المتهم بالتعدى على طفل دمنهور.

ويحاكم المتهم ص. ك 79 عاما،  في القضية رقم 33773 لسنة 2024 جنايات مركز دمنهور، والمقيدة برقم كلي 1946 لسنة 2024 جنايات كلي وسط دمنهور، بتهمة هتك عرض صغير.

البحيرة إيتاى البارود الطفل ياسين محافظة البحيرة

المزيد

