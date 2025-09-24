قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قرار جديد بشأن معارضة كروان مشاكل على حبسه بتهمة سب وقذف مذيعة شهيرة
إحالة المذيعة إنجي حمادة للمحكمة الاقتصادية بتهمة غسل الأموال
تحديث بطاقة التموين2025 .. الخطوات والرابط
بديل بطاقات التموين.. خطوات استخراج الكارت الموحد وأماكن استلامه
توغل مفاجئ لـ قوات الإحتلال لبلدة سورية على الحدود
مسؤول أمريكي: واشنطن لن تتورط بقواتها في الصراع بأوكرانيا
بعد ماكرون.. شرطة نيويورك تمنع أردوغان من العبور بسبب موكب ترمب
تحديد موعد الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني
تأجيل محاكمة المتهم بالتعدي على الطفل ياسين لجلسة 15 نوفمبر لهذا السبب
عطل الطريق وتعدى على مواطن.. القبض على سائق أتوبيس بالجيزة
النقل توقع مع جايكا اتفاقية تمويل الشريحة الرابعة من المرحلة الأولى للخط الرابع لمترو القاهرة الكبرى
الائتلاف الوطني يشيد باستجابة وزير العدل لأزمة إقرارات الذمة المالية لمرشحي النواب
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

الائتلاف الوطني يشيد باستجابة وزير العدل لأزمة إقرارات الذمة المالية لمرشحي النواب

اجتماع المجلس الرئاسي للائتلاف الوطني الحر
اجتماع المجلس الرئاسي للائتلاف الوطني الحر
معتز الخصوصي

عقد المجلس الرئاسي للائتلاف الوطني الحر لرئاسة ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل والمنسق العام للائتلاف اجتماعًا مع مرشحي قائمة غرب الدلتا، بحضور منسق القائمة الإعلامي رضا حموري، حيث جرى اعتماد القائمة والمرشحين الأساسيين واحتياطيهم بعد مراجعة دقيقة وشاملة، لملفاتهم والتأكد من استيفاء جميع الشروط القانونية اللازمة.

وفي هذا السياق، وجّه ناجى الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي والمنسق العام للائتلاف الوطني الحر، التحية والتقدير إلى القاضي الجليل المستشار عدنان فنجري وزير العدل ، على سرعة استجابته لما أثاره في تصريحاته السابقة التي حمل فيها الحكومة مسئولية عدم توافر إقرارات الذمة المالية في مكاتب البريد، باعتبارها شرطًا أساسيًا للترشح للانتخابات البرلمانية.

وأوضح الشهابي، أن القاضي خالد النشار، مساعد وزير التخطيط والتنمية الإدارية، تواصل معه بتكليف مباشر من وزير العدل، وأبلغه بقرار الوزير توفير 200 ألف إقرار ذمة مالية في مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، إضافة إلى 1500 إقرار ذمة مالية في مكتب بريد مجلس الشعب، وهو ما يعكس حرص الدولة على تذليل العقبات أمام المرشحين وضمان نزاهة العملية الانتخابية.

كما أبرز الشهابي تصريح المستشار محمود فوزي، وزير الشئون البرلمانية والتواصل السياسي، الذي اتفق فيه مع رؤية حزب الجيل والائتلاف الوطني الحر بشأن ضرورة إجراء كل مراحل العملية الانتخابية داخل المدة الدستورية المقررة من 13 نوفمبر 2025 إلى 11 يناير 2026، تنفيذًا لنص المادة 106 من الدستور، مؤكدًا أن هذا الموقف يعزز الالتزام بالدستور ويحصن البرلمان القادم من أي شبهة بطلان.

وأكد رئيس حزب الجيل الديمقراطي، أن الائتلاف الوطني الحر مستمر في عقد اجتماعاته المكثفة مع مختلف القوائم والمرشحين، استعدادًا لخوض معركة النواب القادمة بكامل الجدية والمسؤولية الوطنية.

المجلس الرئاسي للائتلاف الوطني الحر ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل قائمة غرب الدلتا مرشحي قائمة غرب الدلتا

