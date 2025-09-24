هؤلاء الأشخاص ممنوعون من تناول الماتشا

تعد الماتشا من أشهر المشروبات التي انتشرت في مصر في السنوات الماضية خاصة بين الشباب والمراهقين، ولكن ما لا يعرفه كثيرون ان هذا المشروب يسبب اضرار عديدة لبعض الأشخاص.

ووفقا لما جاء في موقع healthshots

هؤلاء الاشخاص الأكثر عرضة للإصابة ب أضرار الماتشا



في حين أن معظم الناس يمكنهم الاستمتاع بالشاي الأخضر دون أي مشاكل، إلا أن بعض المجموعات قد تحتاج إلى أن تكون أكثر حذراً، خاصة فيما يتعلق بالشاي الأخضر وصحة الجهاز الهضمي.

النساء الحوامل أو المرضعات

بسبب محتوى الكافيين، يجب على النساء الحوامل الحد من تناول الكافيين.

مرضى الجهاز الهضمي



الأفراد الذين يعانون من اضطرابات الجهاز الهضمي فإذا كنت تعاني من حالات مثل متلازمة القولون العصبي (IBS) أو مرض التهاب الأمعاء (IBD).



الأشخاص الذين يتناولون أدوية معينة

استشر طبيبًا دائمًا، خاصةً إذا كنت تتناول أدوية قد تتفاعل مع الكافيين أو مركبات أخرى.

