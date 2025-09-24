تمنَّى الذهاب لشقيقه الراحل.. وفاة التيك توكر أمير أسمع بعد إصابته في مشاجرة

سادت حالة من الحزن عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ عقب إعلان وفاة “التيك توكر” الشهير"أمير أسمع ".

وكان أمير أسمع قد نشر قبل أيام على وفاته، صورة، تجمعه بشقيقه الراحل، عبر حسابه على “تيك توك”، وعلق عليها: “الدنيا دمرتني من بعد فراقك، كنت أتمنى أعيش وأنت عايش عشان أشوف ضحكتك، بس دلوقتي أتمنى من الله ياخدني ليك ويكون راضي عني”.

جدير بالذكر أن شقيقه سمير أسمع كان قد توفي منذ أكثر من 4 سنوات في حادث موتوسيكل.

وتفاعل عدد كبير من المتابعون مع الخبر بحزن شديد، معبرين عن أسفهم لحال والدتهما، التي فقدت اثنين من أبنائها.