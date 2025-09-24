قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تمنَّى الذهاب لشقيقه الراحل.. وفاة التيك توكر أمير أسمع بعد إصابته في مشاجرة
تشابمان: الاعتراف بفلسطين يعكس حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير
تشكيل وادي دجلة ضد البنك الأهلي في الدوري المصري
الرئيس السيسي: ما طرحه الرئيس ترامب مع قادة الدول العربية والإسلامية أساس هام يمكن البناء عليه
الدراويش في خطر.. إنبي يقتحم المربع الذهبي بالفوز على الإسماعيلي
بعد التعادل مع آرسنال.. جوارديولا يرد بسخرية على مقارنته بـ مورينيو
اتجابوا علطول.. تحرك من الأمن ضد شابين تحرشا بفتاة وتعديا عليها بالضرب
الأهلي في مفاوضات متقدمه مع المدرب البرتغالي برونو لاجي
ايطاليا وقطر تتفقان على مواصلة العمل لإنهاء الصراع في غزة
الرئيس السيسي: أٌقدر جهود الرئيس ترامب لوقف الحرب الجارية بقطاع غزة
قادة الدول العربية شددوا على ضرورة وضع خطة لتحقيق الاستقرار في الضفة الغربية والقدس
هل عائد الشقق المؤجرة يدخل في الميراث؟.. أمين الإفتاء يجيب
رياضة

واين روني: هذا اللاعب كان يستحق جائزة الكرة الذهبية

حمزة شعيب


أثار فوز عثمان ديمبلي، نجم باريس سان جيرمان ومنتخب فرنسا، بجائزة الكرة الذهبية ترحيبًا واسعًا في الأوساط الكروية، إلا أن تفاصيل التصويت فجّرت جدلاً كبيرًا بين الخبراء واللاعبين السابقين.


وكان من أبرز المنتقدين، أسطورة الكرة الإنجليزية واين روني، الذي أبدى دهشته من احتلال رافينيا، جناح برشلونة، المركز الخامس في ترتيب البالون دور، في حين جاء فيتينا لاعب باريس سان جيرمان في المركز الثالث.


وقال روني في تصريحات نقلتها صحيفة "فوت أفريقا":
"هل هذه مزحة حقًا؟ كيف يمكن لرافينيا أن يكون خامسًا بينما فيتينا ثالث؟ رافينيا قاد برشلونة في لحظات حاسمة، وأظهر شغفًا وحماسًا، وقدم مباريات استثنائية".


وأكد روني أن اللاعب البرازيلي كان المحرك الأساسي لنجاح برشلونة الموسم الماضي، مشيرًا إلى أن ترتيبه في القائمة لا يعكس قيمته الحقيقية. كما تساءل قائد منتخب إنجلترا السابق عن موقع لامين يامال بين المرشحين، معتبرًا أن تفضيل الجماهير للاعب الشاب جاء على حساب التقليل من شأن رافينها.


وأضاف: "رافينيا يحتاج للانتقال إلى نادٍ يقدّر مساهماته بشكل أفضل. من المؤسف أن جمهور برشلونة لا يمنحه التقدير الذي يستحقه فقط لأنه ليس إسبانيًا".

واين روني رافينيا عثمان ديمبلي

السعودية

قرار سعودي عاجل يخص الوافدين إلى المملكة

فراخ وبيض

هبوط مفاجئ .. تراجع أسعار الفراخ والبيض اليوم الأربعاء.. بكام النهارده؟

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

الكارت الموحد

بديل بطاقات التموين.. خطوات استخراج الكارت الموحد وأماكن استلامه

ياسر إبراهيم

والله مش غلطتي.. رضا عبد العال يعتذر لجماهير الأهلي

المتهمون

القبض على 3 فتيات أجنبيات تمارسن الرذيلة داخل منزل بالمعادي

وزير التربية والتعليم

رسمياً.. قرار عاجل بفصل الطالب المعتدي على معلم القليوبية لمدة عام كامل

مزرعة المخدرات والمضبوطات

27 طن هيدرو بمليار و600 مليون جنية.. الداخلية تداهم مزرعة مخدرات بالإسماعيلية

الكويت وبكين توقعان مذكرة تفاهم جديدة لتعزيز الاستثمار في قطاع البتروكيماويات الصيني

الكويت وبكين توقعان مذكرة تفاهم جديدة لتعزيز الاستثمار في قطاع البتروكيماويات الصيني

التضخم في أستراليا يسجل أعلى مستوى خلال عام

التضخم في أستراليا يسجل أعلى مستوى خلال عام

بلومبرج": أسهم شركات الدفاع تقفز إثر تصاعد التوترات الجيوسياسية

بلومبرج": أسهم شركات الدفاع تقفز إثر تصاعد التوترات الجيوسياسية

إزالة المبنى القديم وإنشاء جديد.. خطة متكاملة لتطوير مستشفى حميات الزقازيق

هؤلاء الأشخاص ممنوعون من تناول الماتشا

أخبار السيارات| الإيرباجز المضروبة سلاح صيني خفي.. سيارات خارقة بسرعة البرق من BMW

لوك كاجوال .. هنا الزاهد تستعرض رشاقتها عبر إنستجرام

عودة الأسورة الفرعونية المفقودة

ذكرى من ذهب.. مُصممة شابة تعيد إحياء الأسورة الفرعونية المفقودة |فيديوجراف

المتهم

الكاميرا صورته.. القبض على عامل أفتعل حركات خادشة للحياء أمام طفلة بالشارع

رحمة أحمد

حالتها صعبة.. رحمة أحمد تتعرض لأزمة صحية مفاجئة‎

تحدي على التيك توك

انتبهوا.. شخص يفقد حياته بسبب تحدي تمرين الرقبة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

