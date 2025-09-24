واين روني: هذا اللاعب كان يستحق جائزة الكرة الذهبية



أثار فوز عثمان ديمبلي، نجم باريس سان جيرمان ومنتخب فرنسا، بجائزة الكرة الذهبية ترحيبًا واسعًا في الأوساط الكروية، إلا أن تفاصيل التصويت فجّرت جدلاً كبيرًا بين الخبراء واللاعبين السابقين.



وكان من أبرز المنتقدين، أسطورة الكرة الإنجليزية واين روني، الذي أبدى دهشته من احتلال رافينيا، جناح برشلونة، المركز الخامس في ترتيب البالون دور، في حين جاء فيتينا لاعب باريس سان جيرمان في المركز الثالث.



وقال روني في تصريحات نقلتها صحيفة "فوت أفريقا":

"هل هذه مزحة حقًا؟ كيف يمكن لرافينيا أن يكون خامسًا بينما فيتينا ثالث؟ رافينيا قاد برشلونة في لحظات حاسمة، وأظهر شغفًا وحماسًا، وقدم مباريات استثنائية".



وأكد روني أن اللاعب البرازيلي كان المحرك الأساسي لنجاح برشلونة الموسم الماضي، مشيرًا إلى أن ترتيبه في القائمة لا يعكس قيمته الحقيقية. كما تساءل قائد منتخب إنجلترا السابق عن موقع لامين يامال بين المرشحين، معتبرًا أن تفضيل الجماهير للاعب الشاب جاء على حساب التقليل من شأن رافينها.



وأضاف: "رافينيا يحتاج للانتقال إلى نادٍ يقدّر مساهماته بشكل أفضل. من المؤسف أن جمهور برشلونة لا يمنحه التقدير الذي يستحقه فقط لأنه ليس إسبانيًا".