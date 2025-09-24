بعد التعادل مع آرسنال.. جوارديولا يرد بسخرية على مقارنته بـ مورينيو

أثار تعادل مانشستر سيتي أمام آرسنال بهدف لكل فريق في قمة الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب الإمارات، جدلاً واسعًا حول الأسلوب التكتيكي الذي اعتمد عليه المدرب الإسباني بيب جوارديولا.

فبعد أن تقدم السيتي مبكرًا بهدف إيرلينج هالاند؛ تراجعت نسبة استحواذ الفريق إلى 33% فقط، ما دفع بعض الخبراء إلى اتهام جوارديولا باللجوء لأسلوب "ركن الأتوبيس"، وهو التكتيك الشهير الذي ارتبط باسم البرتغالي جوزيه مورينيو.

وعزز هدف جابرييل مارتينيلي في الدقائق الأخيرة، من انتقادات المحللين، الذين اعتبروا أن مدرب السيتي ابتعد عن فلسفته المعتادة القائمة على السيطرة والاستحواذ.

كما انتقد روي كين، أسطورة مانشستر يونايتد، تصريحات جوارديولا بشأن الإرهاق، واعتبرها محاولة لتبرير الأداء المخيب.

وفي رد ساخر على هذه الانتقادات، قال جوارديولا في تصريحات نقلتها شبكة "جول" العالمية: "عندما فزنا بالدوري الإنجليزي الممتاز؛ كنا فريقًا مملاً، أليس كذلك؟، ربما اللاعبون هم من يستحقون الثناء إذا تغيّرنا هذا الموسم، فهم حاضرون في كل اجتماع وكل مباراة".

وأضاف: "هل غيرنا طريقتنا ضد نابولي ثم بعد 3 أيام مرة أخرى؟، تبًا، يبدو أنني مدرب رائع، لقد غيرت كل شيء في أيام قليلة!".

وختم حديثه بالتأكيد على تمسكه بفلسفته الهجومية: "حتى يوم اعتزالي، سأظل أحب الاستحواذ على الكرة واستعادتها في مناطق متقدمة من الملعب؛ لإرباك دفاع الخصوم، هذه هي طريقتي ولن أتخلى عنها".