قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حكم استخدام الأنسولين المشتق من الخنزير.. أمين الفتوى يجيب
تمنَّى الذهاب لشقيقه الراحل.. وفاة التيك توكر أمير أسمع بعد إصابته في مشاجرة
تشابمان: الاعتراف بفلسطين يعكس حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير
تشكيل وادي دجلة ضد البنك الأهلي في الدوري المصري
الرئيس السيسي: ما طرحه الرئيس ترامب مع قادة الدول العربية والإسلامية أساس هام يمكن البناء عليه
الدراويش في خطر.. إنبي يقتحم المربع الذهبي بالفوز على الإسماعيلي
بعد التعادل مع آرسنال.. جوارديولا يرد بسخرية على مقارنته بـ مورينيو
اتجابوا علطول.. تحرك من الأمن ضد شابين تحرشا بفتاة وتعديا عليها بالضرب
الأهلي في مفاوضات متقدمه مع المدرب البرتغالي برونو لاجي
ايطاليا وقطر تتفقان على مواصلة العمل لإنهاء الصراع في غزة
الرئيس السيسي: أٌقدر جهود الرئيس ترامب لوقف الحرب الجارية بقطاع غزة
قادة الدول العربية شددوا على ضرورة وضع خطة لتحقيق الاستقرار في الضفة الغربية والقدس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

تشابمان: الاعتراف بفلسطين يعكس حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير

فلسطين
فلسطين
محمود محسن

قالت جينجر تشابمان عضو الحزب الجمهوري الأمريكي، إنّ الدول عندما اعترفت بفلسطين وأقرت حل الدولتين؛ فإنهم يقولون إن الشعب الفلسطيني له الحق في تقرير المصير، وأنه له الحق في أن يحكم نفسه بنفسه، وهذا عكس موقف إسرائيل والولايات المتحدة، ويمثل عزلة محتملة لأمريكا وإسرائيل، كما قد يُضعف النفوذ الأمريكي في الشرق الأوسط؛ لأن إسرائيل تُضعف من الموقف الأمريكي.

وأضافت تشابمان، في تصريحات مع الإعلامية فيروز مكي، مقدمة برنامج "مطروح للنقاش"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "وهنالك دول وأمم أخرى، والأمم المتحدة، تهرول لملء أو سد هذا الفراغ في القوة في المنطقة".

واستطرد: "والآن، ترامب ووزير الخارجية روبيو يعلمان أن هذا الاعتراف فعلي، إلا أنهم يقولون إنه لا معنى له، لكن هذه ليست المسألة"، مشيرا إلى أنّ هذا الاعتراف له أهمية بالغة، ويوضح تغيراً في موقف المجتمع الدولي بأكمله، كما سيساعد فلسطين على تخطي القمع الإسرائيلي.

وأكد تشابمان: "ما نراه هو تداعيات لموقف الولايات المتحدة التي لم توقف إسرائيل عند حدها، إضافة إلى تورط إسرائيل بشكل مباشر في الأزمة الإنسانية والإغاثية في غزة، وكذا انتهاك إسرائيل للقوانين الدولية".

جينجر تشابمان الحزب الجمهوري الأمريكي فلسطين الشعب الفلسطيني تقرير المصير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السعودية

قرار سعودي عاجل يخص الوافدين إلى المملكة

فراخ وبيض

هبوط مفاجئ .. تراجع أسعار الفراخ والبيض اليوم الأربعاء.. بكام النهارده؟

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

الكارت الموحد

بديل بطاقات التموين.. خطوات استخراج الكارت الموحد وأماكن استلامه

ياسر إبراهيم

والله مش غلطتي.. رضا عبد العال يعتذر لجماهير الأهلي

المتهمون

القبض على 3 فتيات أجنبيات تمارسن الرذيلة داخل منزل بالمعادي

وزير التربية والتعليم

رسمياً.. قرار عاجل بفصل الطالب المعتدي على معلم القليوبية لمدة عام كامل

مزرعة المخدرات والمضبوطات

27 طن هيدرو بمليار و600 مليون جنية.. الداخلية تداهم مزرعة مخدرات بالإسماعيلية

ترشيحاتنا

التباع المتهم لحظة ضبطه

فيديو يكشف جريمة علنية .. الأمن يضبط تبّاع تحرش بفتاة في قلب سوهاج

حريق بصالون حلاقة بالاسكندرية

دون إصابات.. إخماد حـ..ــريق بصالون حلاقة شرقي الإسكندرية

الفاعليات

وحدة السكان بالإسماعيلية تواصل تنفيذ فعاليات للتوعية المجتمعية وتعزيز الوعي الصحي بمراكز المحافظة

بالصور

إزالة المبنى القديم وإنشاء جديد.. خطة متكاملة لتطوير مستشفى حميات الزقازيق

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

هؤلاء الأشخاص ممنوعون من تناول الماتشا

الماتشا
الماتشا
الماتشا

أخبار السيارات| الإيرباجز المضروبة سلاح صيني خفي.. سيارات خارقة بسرعة البرق من BMW

أخبار السيارات
أخبار السيارات
أخبار السيارات

لوك كاجوال .. هنا الزاهد تستعرض رشاقتها عبر إنستجرام

هنا الزاهد
هنا الزاهد
هنا الزاهد

فيديو

عودة الأسورة الفرعونية المفقودة

ذكرى من ذهب.. مُصممة شابة تعيد إحياء الأسورة الفرعونية المفقودة |فيديوجراف

المتهم

الكاميرا صورته.. القبض على عامل أفتعل حركات خادشة للحياء أمام طفلة بالشارع

رحمة أحمد

حالتها صعبة.. رحمة أحمد تتعرض لأزمة صحية مفاجئة‎

تحدي على التيك توك

انتبهوا.. شخص يفقد حياته بسبب تحدي تمرين الرقبة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

المزيد