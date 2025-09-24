تشابمان: الاعتراف بفلسطين يعكس حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير

قالت جينجر تشابمان عضو الحزب الجمهوري الأمريكي، إنّ الدول عندما اعترفت بفلسطين وأقرت حل الدولتين؛ فإنهم يقولون إن الشعب الفلسطيني له الحق في تقرير المصير، وأنه له الحق في أن يحكم نفسه بنفسه، وهذا عكس موقف إسرائيل والولايات المتحدة، ويمثل عزلة محتملة لأمريكا وإسرائيل، كما قد يُضعف النفوذ الأمريكي في الشرق الأوسط؛ لأن إسرائيل تُضعف من الموقف الأمريكي.

وأضافت تشابمان، في تصريحات مع الإعلامية فيروز مكي، مقدمة برنامج "مطروح للنقاش"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "وهنالك دول وأمم أخرى، والأمم المتحدة، تهرول لملء أو سد هذا الفراغ في القوة في المنطقة".

واستطرد: "والآن، ترامب ووزير الخارجية روبيو يعلمان أن هذا الاعتراف فعلي، إلا أنهم يقولون إنه لا معنى له، لكن هذه ليست المسألة"، مشيرا إلى أنّ هذا الاعتراف له أهمية بالغة، ويوضح تغيراً في موقف المجتمع الدولي بأكمله، كما سيساعد فلسطين على تخطي القمع الإسرائيلي.

وأكد تشابمان: "ما نراه هو تداعيات لموقف الولايات المتحدة التي لم توقف إسرائيل عند حدها، إضافة إلى تورط إسرائيل بشكل مباشر في الأزمة الإنسانية والإغاثية في غزة، وكذا انتهاك إسرائيل للقوانين الدولية".