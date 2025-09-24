الرئيس السيسي: أٌقدر جهود الرئيس ترامب لوقف الحرب الجارية بقطاع غزة

قال الرئيس السيسي "أٌقدر جهود رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب من أجل وقف الحرب الجارية بقطاع "غزة" بشكل خاص، وسعيه لتحقيق السلام في منطقة الشرق الاوسط بشكل عام.

واضاف الرئيس السيسي عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك: “ونعرب عن تثميننا لما طرحه خلال اجتماعه مع عدد من قادة الدول العربية والإسلامية بنيويورك أمس، والذي أري أنه أساس هام يمكن البناء عليه خلال الفترة القادمة لتحقيق السلام”.



تصريحات الرئيس السيسي عن قمة ترامب متعددة الأطراف

