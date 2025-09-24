قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

رسمياً.. قرار عاجل بفصل الطالب المعتدي على معلم القليوبية لمدة عام كامل

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي

كشف مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم ، عن نتائج التحقيق في واقعة اعتداء طالب على معلم  بالقليوبية

وقال المصدر في تصريح خاص لموقع صدى البلد : تقرر رسميا فصل الطالب لمدة عام دراسي كامل

وأضاف المصدر : أنه تقرر أيضا احالة واقعة اعتداء ولي الأمر علي وكيل ومدير المدرسة للنيابة العامة باتهامات اقتحام المدرسة عنوة والاعتداء علي الوكيل والمديرة بالسب والقذف بمقر عملهم.

وشدد المصدر على متابعة التصرف الجنائي في المحضر المحرر بمعرفة المدرس المتعدي عليه

وأوضح المصدر أن  جميع هذه القرارات المتخذة جاءت بناء على توجيهات من الوزير محمد عبد اللطيف بتشكيل لجنة من الوزارة للتحقيق في الواقعة

القصة بدأت بإستغاثة المعلم .. ماذا حدث؟

وكان قد وجه محمد رجب بالغ أحد معلمي مدرسة عبد المجيد عامر الثانوية المشتركة بقرية شبرا شهاب التابعة لإدارة القناطر الخيرية التعليمية بالقليوبية، استغاثة عاجلة إلى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، محمد عبد اللطيف، بعد تعرضه لاعتداء من طالب داخل المدرسة في أثناء تأدية عمله، وامتداد الاعتداء لاحقًا إلى مديرة المدرسة من قبل أسرة الطالب.


وقال المعلم في استغاثته عبر مواقع التواصل: أثناء تأديتي الحصة الثالثة داخل فناء المدرسة، أمام طلاب الصف 5/2، اعتدى عليّ الطالب إسلام فوزي رشاد بشكل مباشر، حيث مزّق ملابسي أمام زملائي المدرسين ومديرة المدرسة، مضيفًا أن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، بل حضر أهل الطالب إلى المدرسة بعد الواقعة، واعتدوا على مديرة المدرسة.

وبمجرد نشر الاستغاثة ، قال مصطفى عبده، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، إنه جارى التحقيق في واقعة تعدي أحد طلاب مدرسة عبد المجيد عامر الثانوية المشتركة بقرية شبرا شهاب على أحد المعلمين أثناء تأدية عمله وتمزيق ملابسه، وما تبعها من اعتداء من أسرة الطالب على مديرة المدرسة.
 

وأوضح وكيل الوزارة أنه تم تشكيل لجنة من الإدارة التعليمية لفحص الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مشددًا على أنه لا تهاون مع أي مقصر، ولا تفريط في حق القائمين على العملية التعليمية.


وأشار إلى أن المديرية تتابع التحقيقات لحظة بلحظة، وسيتم الإعلان عن القرارات النهائية فور الانتهاء من أعمال اللجنة، حفاظًا على هيبة المعلم وضمان سير العملية التعليمية بانتظام.

التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم التعليم معلم طالب

وزير الطيران يشارك في الجلسة الافتتاحية للجمعية العمومية للإيكاو واجتماع أفكاك بمونتريال

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 168 من كلية الضباط الاحتياط

