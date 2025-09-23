إحالة 45 من العاملين بمدرسة أبوحمص الصناعية بالبحيرة للشؤون القانونية لتأخرهم عن العمل

وكانت مدرسة أبو حمص الثانوية الصناعية العسكرية للبنين، قد شهدت واقعة مؤسفة، أمس، حيث قام مدير المدرسة الدكتور عثمان البدوي، بمنع دخول 45 معلما المدرسة والتشطيب عليهم لحضورهم بعد انتهاء طابور الصباح متجاوزين موعد الطابور الصباحي والمقرر في الساعة السابعة وخمسة عشر دقيقة.



لكن المعلمين حضروا الساعة السابعة و45 دقيقة، ودفعهم منع دخولهم لإبلاغ غرفة عمليات شرطة النجدة، وتم اقتيادهم لمركز شرطة أبو حمص وتحرير محضر بالواقعة متهمين مدير المدرسة بالتعنت في تنفيذ القانون وإهانتهم أمام زملائهم.

ومن جانبه أكد أشرف فؤاد، مدير الإدارة التعليمية بأبو حمص، أن المعلمين المحالين للتحقيق لم يلتزموا بمواعيد الحضور المقررة، وحضروا بعد انتهاء طابور الصباح مما اضطر المسؤول عن سجلات الحضور والانصراف بعدم السماح لهم بالتوقيع بالحضور.

وشدد على تنفيذ تعليمات وزير التربية والتعليم ومدير مديرية التربية والتعليم بالبحيرة، بالالتزام بمواعيد الحضور والانصراف للمعلمين والطلاب وعدم التهاون مع أي مخالف حرصا على مصلحة الطلاب.