ليست الواقعة الأولى.. حبس مدير المدرسة المتهم بالتحرش بطالبة في القليوبية

أمرت جهات التحقيق بشبين القناطر بالقليوبية ، حبس مدير مدرسة خاصة لاتهامه بمضايقة طالبة، داخل مصلى المدرسة بكفر شبين التابعة لمركز شبين القناطر، 4 أيام على ذمة التحقيقات مع مراعاة التجديد له في الموعد القانوني.

وتبين من تحريات أن الطالبة المجنى عليها تبلغ من العمر 15 عاما وأن مدير المدرسة عرض عليها هدايا قيمة نظير موافقتها على التحرش بها وملامسة أجزاء من جسدها، لكنها رفضت واستغاثت بالطلاب والمدرسين الذين حضروا على الفور وأمسكوا بمدير المدرسة وقاموا بتحرير محضر رسمي اتهموه فيه بالتحرش بالطالبة، مستغلا سلطته عليها وصغر سنها.

فيما استمعت أجهزة الأمن لأقوال الطالبة رسميا والتي أكدت خلالها أن مدير المدرسة عرض عليها هدايا نظير التحرش بها وملامسة جسدها لكنها استغاثت ومنعته من ارتكاب الفعل الفاضح معها، وتعدت عليه بالضرب دفاعا عن نفسها وتمكنت من الإفلات منه.

وكشفت التحقيقات أن هذه الحادثة ليست الأولى من نوعها، إذ اعترف المتهم خلال استجوابه بأنه كان يستهدف الفتيات اللاتي يواجهن مشكلات أسرية أو يفتقدن الرقابة العائلية حتى يضمن عدم كشف أمره بسهولة، حيث إنها ليست الواقعة الأولى.