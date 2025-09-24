أخبار السيارات| الإيرباجز المضروبة سلاح صيني خفي.. سيارات خارقة بسرعة البرق من BMW

نشر موقع صدى البلد أخبارًا عن السيارات. تتضمن هذه الأخبار تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات

تراجع بورش عن إنتاج السيارات الكهربائية يبدد مليارات الدولارات ويثير ذعر المستثمرين

قرار بورش بالتراجع عن التوسع في إنتاج السيارات الكهربائية تسبب في خسائر بمليارات الدولارات للشركة وأثار قلق المستثمرين بشأن مستقبل استراتيجيتها.



أول سيارة تحمل إشارات مرور على الإكصدام.. لسلامة المشاة

ابتكار جديد في عالم السيارات يضع إشارات مرور مضيئة على الإكصدام الأمامي، بهدف زيادة أمان المشاة وتقليل حوادث الطرق.



أداة للقـ.تل وليس الحماية.. الإيرباجز "المضروبة" من الصين تنفجر في السيارات الأمريكية

تحذيرات في الولايات المتحدة من انتشار إيرباجز صينية مقلدة تنفجر بشكل خطير داخل السيارات، ما يحولها من وسيلة حماية إلى تهديد قاتل.



سيارات خارقة من صنع الذكاء الاصطناعي.. BMW "بسرعة البرق"

كشفت BMW عن سيارات خارقة مصممة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، تجمع بين القوة الفائقة والتصميم المستقبلي تحت شعار "بسرعة البرق".